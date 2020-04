Coronavirus, Papa Francisc: "Sunt îngrijorat de ipocrizia anumitor personalități politice care vorbesc despre criză, dar fabrică arme"

"Mă gândesc la responsabilitățile mele actuale și la cele care vor veni după aceea", a mărturisit Papa Francisc într-un interviu acordat jurnalistului britanic Austen Iverigh. "Care va fi slujba mea în acea perioadă de după, ca episcop al Romei, ca șef al Bisericii? Acel după a început să fie deja tragic, dureros, motiv pentru care ar fi bine să ne gândim deja de-acum. Trăiesc acest moment cu multă incertitudine. Este un moment de multă inventivitate, creativitate", potrivit Rador, care citează Rainews.

În acest scop pontiful adaugă: „Poporul lui Dumnezeu are nevoie ca păstorul să fie aproape de el, nu să se protejeze prea mult”.

"Discursurile populiste? Îmi amintesc de Hitler în 1933. Politicienii care fabrică arme sunt nişte ipocriți".

În ceea ce priveşte actuala criză, Papa Francisc a subliniat: "Această criză ne afectează pe toți: bogați și săraci. Este un apel la atenție împotriva ipocriziei. Sunt îngrijorat de ipocrizia anumitor personalități politice care spun că vor să facă față crizei, care vorbesc despre foametea din lume și, în timp ce vorbesc despre asta, fabrică arme. Este timpul ca această ipocrizie să se transformată în fapte concrete. Este vremea coerenței, altfel pierdem totul”.

„Astăzi, în Europa, când se aud discursuri populiste sau decizii politice selective, nu este deloc greu să ne amintim de discursurile lui Hitler din 1933, mai mult sau mai puțin aceleași cu cele pe care le fac astăzi unii politicieni”.

În interviul, publicat simultan miercuri în The Tablet (Londra) și Commonweal (New York), Papa Francisc vorbește și despre problema mediului. "Nu am dat crezare catastrofelor parțiale. Cine este cel care vorbește despre incendii în Australia astăzi? Și de faptul că acum un an și jumătate, o navă a traversat Polul Nord, care a devenit navigabil pentru că s-a topit gheața? Cine vorbește despre inundații? Nu știu dacă este răzbunarea naturii, însă cu siguranță este răspunsul ei. Fiecare criză este un pericol, dar este și o oportunitate. Oportunitatea de a ieși din pericol. Astăzi, cred că trebuie să încetinim un anumit ritm de consum și producție și să învățăm să înțelegem și să contemplăm natura", spune pontiful, citând enciclica ecologică Laudato Si. "Și să ne reconectăm cu mediul nostru real".

"Vor sosi timpuri mai bune și ne vom aminti de această încercare", asigură Papa Francisc. "Creativitatea creștinului trebuie să se manifeste în deschiderea faţă de noi orizonturi, în deschiderea ferestrelor, în deschiderea transcendenței față de Dumnezeu și față de oameni, în timp ce trebuie să se redimensioneze în casă. Nu este ușor să stai închis în casă", explică Pontiful, "îmi amintesc de un verset din Eneida, care, într-un context al înfrângerii, sfătuieşte să nu se lase braţele în jos".

"Pregătiţi-vă pentru perioade mai bune, pentru că în acel moment, asta ne va ajuta să ne amintim lucrurile care s-au întâmplat acum. Aveţi grijă de voi pentru viitor. Iar când va sosi acest viitor, vă va face bine să vă amintiți ce s-a întâmplat. Aveți grijă de prezent, dar pentru mâine. Toate acestea cu creativitate. O creativitate simplă care inventează zilnic câte ceva. Nu ne e greu s-o descoperim în familie. Însă nu trebuie să fugim, să căutăm evaziuni alienante, care nu sunt utile în acest moment". (Rainews, preluare Rador)