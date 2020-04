NYT: Decretele de restricţionare a deplasărilor în SUA, contestate în justiţie de cetăţeni şi companii

Decretele de restricţionare a circulaţiei persoanelor sau de suspendare a activităţilor firmelor, emise de autorităţile unor state americane, sunt contestate în justiţie cu argumentul încălcării drepturilor constituţionale, informează cotidianul The New York Times.Compania Blueberry Hill Public Golf Course & Lounge a devenit o asociaţie comunitară în momentul deschiderii în vestul statului Pennsylvania, în anul 1961, fiind frecventată de generaţii de jucători de golf, citeaz[ Mediafax..Însă, pe 19 martie 2020, Tom Wolf, guvernatorul statului Pennsylvania, a introdus o iniţiativă prin care firmele pot intra ori nu în categoria "esenţiale", astfel că terenurile de golf au fost închise în cadrul măsurilor antiepidemice. Ca reacţie, Jim Roth, managerul companiei, împreună cu un avocat, un angajat forestier şi proprietarul unei spălătorii, l-au dat în judecată pe guvernator, argumentând că nu are puterea absolută de a deschide ori a închide segmente ale economiei statului."Nu înţeleg de ce domnul Wolf are abilitatea de a stabili care companie este esenţială şi care nu este. Cred că guvernatorul şi-a depăşit atribuţiile", afirmă Jim Roth. Acestea sunt noile reacţii în diverse zone din Statele Unite, în contextul în care din ce în ce mai mulţi guvernatori asumă atribuţii de ordine publică pentru a aplica măsuri extraordinare în sensul protejării sănătăţii publice. Unii americani, care speră să îşi protejeze nivelul de trai sau care au suspiciuni că ar putea fi cazuri de abuz de putere, se adresează instanţelor judiciare, notează cotidianul The New York Times."Sunt din ce în ce mai mulţi oameni care au probleme ce necesită asistenţă juridică", afirmă Rebecca Sandefur, sociolog la Fundaţia Baroului American. Numeroşi lideri politici şi organizaţii civice au criticat măsurile de restricţionare a circulaţiei, numindu-le excesive şi dăunătoare economiei SUA. Preşedintele Donald Trump a renunţat la critici, dar unii dintre aliaţii săi le menţin. "Trebuie să ne concentrăm pe menţinerea oamenilor în câmpul muncii", afirmă congresmenul Devin Nunes, din California, principalul politician republican din Comisia pentru Informaţii a Camerei Reprezentanţilor.Unii dintre cei care se adresează instanţelor cer daune pentru probleme specifice. Spre exepmplu, în Arizona, mulţi invocă al V-lea Amendament, care prevede proceduri legale şi garanţii de compensare pentru proprietăţi sechestrate de instituţii. Alte amendamente constituţionale au fost invocate în încercări de redeschidere a magazinelor de comercializare a armelor de foc sau pentru a argumenta că măsurile antiepidemice nu ar trebui să încalce drepturi precum libertatea de întrunire sau cea religioasă."Unele aspecte ar putea fi grave, dar s-ar putea înscrie şi în cadrul unei tentative de a prezenta presei argumente privind măsuri excesive", afirmă Tom Burke, profesor de Ştiinţe Politice la Colegiul Wellesley, potrivit Mediafax.