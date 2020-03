Giuseppe Conte: „Este necesar să se evite erorile tragice. Europa trebuie să fie la înălţime”

Italia însă, ar continua să meargă înainte. În schimb, „inerția - spune premierul - le-ar prezenta copiilor noștri costul imens al unei economii devastate”.Propunerea pe care Italia o face Europei este următoarea: elaborarea unui plan extraordinar de reconstrucție care să fie cel puţin la înălţimea celui american şi a celui chinez, și a unui European Recuperary Bond, adică un instrument comun al datoriei europene care să permită reconstruirea țesutului economico-social al Vechiului Continent. Premierul italian se opune însă cu vehemenţă colegilor europeni care au propus din nou Fondul pentru Salvarea Statelor.De asemenea, Giuseppe Conte a confirmat că prin decretul lege din aprilie „efortul nostru bugetar global va atinge un prag mult peste 50 de miliarde” (inclusiv cele 25 lansate deja). „Vom oferi un sprijin fără precedent pentru finanțarea economiei noastre, egal cu cele furnizate de cele mai ambițioase pachete de politici aprobate în aceste zile în Europa”. "Putem spune deja că suspendarea activităților școlare va continua și după 3 aprilie, așa cum a anticipat anterior ministrul Azzolina", a confirmat primul ministru.„Aceste săptămâni de urgență - a subliniat premierul referindu-se la metoda de predare la distanță - ne-au demonstrat cât de indispensabil este impulsul spre transformarea digitală a țării. Astfel, pentru binele Italiei am alocat 85 de milioane pentru îmbunătățirea învățământului la distanță în beneficiul elevilor mai puțin favorizaţi".În plus "am deblocat 200 de milioane de finanțări, sumă care va permite realizarea unei conexiuni internet ultra rapidă, gratis, în peste 40 de mii de structuri şcolare din întreaga Italie în următorii cinci ani", a conchis premierul.