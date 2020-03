Der Spiegel: Medicii din România sau Bulgaria au emigrat cu miile / Europa de Est nu poate să ofere prea multe împotriva virusului

Lukasz Szumowski deţine tot ce este necesar în zilele acestea pentru a avea succes în politică: este medic, a lucrat după absolvire în Kalkutta la Maica Tereza, a devenit profesor deja la 44 de ani. De doi ani este ministrul sănătăţii în Polonia. Nu este neapărat un tribun, dar îi informează zilnic pe concetăţenii săi despre noile cifre legate de criza provocată de coronavirus. “Va fi şi mai greu”, spune ministrul. Nu înfrumuseţează cu nimic situaţia, iar oamenii apreciază acest lucru, chiar şi cei din opoziţie – o raritate într-o Polonie profund înstrăinată.Szumowski este forţa principală în lupta pe care o duce Varşovia împotriva virusului. Polonia a fost una din primele ţări care şi-au închis graniţele. Aproape toate ţările din Baltică şi din Balcani i-au urmat exemplul, viata publică a îngheţat aproape complet, Praga şi Cracovia sunt aproape pustii, skilift-urile din Slovacia sunt oprite, străzile Croaţiei sunt parcă moarte.Statele est-europene sunt și mai mult forţate să se izoleze împotriva virusului decât vecinele lor din Vest, deoarece sistemele lor de sănătate sunt încă lipsite de capacitate. Medicii şi personalul sanitar din ţări ca Bulgaria sau România au emigrat cu miile.În opinia lui Martin McKee, profesor la London School on Hygiene and Tropical Medicine, “sistemele de sănătate din Europa Centrală se află de mult sub presiune. Este vorba despre o combinaţie între lipsa de personal rezultat în urma salariilor mici şi a migraţiei. În plus, în multe locuri timp de mai mulţi ani nu s-a investit aproape deloc în infrastructura sănătăţii”.Totuşi, în Europa de Est s-au înregistrat până acum relativ puţine cazuri de îmbolnăvire: abia miercuri Bulgaria şi Albania au comunicat primul caz de deces. Ţara cea mai lovită este Cehia cu 694 de pacienţi. Miercuri noaptea a aterizat la aeroportul din Praga un avion militar, care fusese trimis în China de către premierul Andrej Babis şi s-a întors cu 150.000 de teste rapide la bord. Au fost luate măsuri şi în Estonia, Letonia şi Lituania.Ungaria, guvernată de premierul naţional-populist Viktor Orbán, a fost prima care a închis graniţele, iar şeful forţelor operative a fost nevoit să recunoască: “Avem de-a face cu o pandemie care nu cunoaşte graniţe”.Până vineri au fost înregistrate 78 de persoane infectate, iar ţara se aşteaptă zilele următoare la “sute” de noi cazuri. În Slovacia membrii noului guvern format din patru partide au apărut la preşedintele statului Zuzana Caputova cu măşti, iar măştile şi mănuşile sunt obligatorii pentru membrii noului parlament, a căror temperatură este verificată înaintea intrării în sală.Criza virusului din România a dus la atitudini curioase de respingere politică: în februarie opoziţia social-democrată a demis guvernul liberal prin moţiune de cenzură. La începutul săptămânii însă l-a susţinut brusc din nou. Calculul care se ascunde în spatele acestei atitudini ar putea fi următorul: liberalii urmează să se facă de râs în criză, iar social-democraţii speră ca mai târziu să se organizeze alegeri anticipate.(…)