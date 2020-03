Agenţia de informaţii germană plasează o parte a formaţiunii de extremă dreapta AfD sub supraveghere

Cei mai radicali extremişti de dreapta din ţară sunt în număr de 32.000, a spus Thomas Haldenwang, adăugând că 13.000 dintre ei sunt consideraţi potenţial violenţi.„Extremismul de dreapta şi terorismul de dreapta sunt actualmente cel mai mare pericol pentru democraţia din Germania”, a spus el la o conferinţă de presă. Agenţia pe care o conduce a plasat sub supraveghere formală fracţiunea cea mai radicală a AfD, Der Flügel (Aripa).Deşi nu există liste oficiale de membri, se estimează că Der Flügel ar avea aproximativ 7.000 de adepţi, constituind o cincime din efectivele membrilor AfD. Influenţa acesteia în partid este însă mai mare, solicitările sale radicale naţionaliste ajutând la conturarea agendei partidului.Reclasificarea grupului va uşura sarcina agenţiei de spionaj a Germaniei de a autoriza interceptările telefonice sau a folosi ţintit informatori ai poliţiei.Fondată în 2013 pe baza opoziţiei faţă de ajutoarele financiare acordate de zona euro Greciei, AfD s-a extins şi a glisat şi mai mult spre dreapta în ultimii şapte ani, debarasându-se de mai mulţi lideri pe drum. Mobilizând împotriva deciziei din 2015 a cancelarului Angela Merkel, de a menţine deschise graniţele pentru refugiaţi, AfD a acumulat un număr semnificativ de voturi de la cei nemulţumiţi de politica imigraţionistă a guvernului.Actualmente constituie cel mai mare grup de opoziţie din Bundestag, camera inferioară a parlamentului german, şi are o prezenţă importantă în legislativele landurilor, mai ales în Est.Der Flügel a fost fondată de instigatorul de extremă dreapta Björn Höcke, politician AfD din landul estic Turingia care a provocat indignare prin declaraţiile referitoare la trecutul nazist al Germaniei. Höcke a calificat monumentul Holocaustului din Berlin un „memorial al ruşinii” şi a îndemnat la o „schimbare cu 180 de grade” a modului în care ţara se raportează la amintirea trecutului.Răspunzând la o întrebare, la o conferinţă de presă de joi, Haldenwang a spus că agenţia lui crede că Höcke a scris mai multe articole pentru două reviste publicate de un neonazist militant în 2011 şi 2012, sub pseudonimul „Landolf Ladig”.Pe lângă Höcke, şeful spionajului Germaniei l-a singularizat pe Andreas Kalbitz, liderul AfD din landul estic Brandenburg. Anul trecut, s-a dezvăluit că Kalbitz este unul din cei 14 neonazişti germani care s-au deplasat la Atena în ianuarie 2007 pentru un miting organizat de Alianţa Patriotică, un partid ultranaţionalist cu viaţă scurtă, format de membri ai Zorilor Aurii.Haldenwang a spus că oficialităţile din sfera securităţii cred că Der Flügel a încălcat „trăsături caracteristice ale ordinii democratice elementare, demnitatea umană, democraţia şi statul de dept”.În privinţa lui Höcke şi Kalbitz, el a spus: „Ambele persoane sunt extremişti de dreapta”.Recentele atacuri din Germania fac să fie mai important ca oricând ca grupurile care ar putea incita la ură să fie monitorizate, a spus el.Un bărbat înarmat, cu convingeri rasiste, a ucis nouă oameni la un bar shisha din oraşul Hanau, în februarie, iar alte două persoane au fost ucise într-un atac care viza o sinagogă din Halle, în octombrie.În iunie, politicianul pro-migraţie Walter Lübcke a fost găsit mort în locuinţa sa din landul Hesse şi un simpatizant al extremei dreapta a mărturisit că el a comis atacul.AfD a răspuns la anunţul făcut de Haldenwang calificând demersul drept o tentativă de amuţire a partidului.„Acesta este un act motivat politic, anti-AfD”, a spus Jörg Meuthen, purtător de cuvânt al partidului.„Agenţia de securitate a făcut o greşeală cu acuzaţiile ei”, a spus partidul într-o declaraţie de miercuri.