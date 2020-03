Coronavirus: Ziua de muncă a unei asistente românce într-un spital din Piemonte: „Am avut trei rezultate pozitive, unul, la o colegă. Nu ştie cum l-a luat"

Corespondență din Italia

De fapt, în Italia, scenariile şi datele noii epidemii sunt foarte diferite de la o zonă la alta. Măsurile extreme luate de guvern, considerate excesive de către o parte a opiniei publice şi de către unii politicieni, sunt făcute cu scopul de a “împiedica răspândirea epidemiei” către zonele care în prezent au foarte puţine cazuri confirmate.Astfel, cifrele arată că, pornind de la un total de 12462 de cazuri, cea mai afectată regiune este Lombardia, cu 7280 de cazuri, urmată de Emilia Romagna cu 1739 cazuri şi Veneto cu 1023 de cazuri.În Lazio (regiunea capitalei) sunt 150 cazuri, iar pe ultimul loc între regiuni se regăsesc Molise şi Basilicata, cu 16 şi respectiv 8 cazuri confirmate.Datele sunt cele furnizate de Ministerul Sănătăţii la data de 11 martie ora 17:00.În ultimele zile, Hotnews.ro a relatat situaţia din două spitale italiene, aflate în zonele cele mai afectate de epidemie: Lombardia şi Emilia Romagna (LINKURI).Dar care este situaţia în alte zone ale Peninsulei, unde numărul cazurilor este mai scăzut? Să luăm exemplul unei regiuni vecine cu Lombardia şi cu o mare densitate a populaţiei: Piemonte. Aici locuieşte una din cele mai importante comunităţi de români, cei mai mulţi având reşedinţa în localităţile de lângă Torino. Din cele 500 de cazuri, 75 sunt internate la terapie intensivă, iar 86 de persoane sunt izolate acasă (sursă: Regiunea Piemonte).Pentru a afla care este situaţia într-un spital din Piemonte, am stat de vorbă cu Dana Bejenaru, asistentă româncă la Torino. Ea lucrează la secţia de chirurgie a spitalului Le Molinette. Spitalul face parte din Centrul de cercetare medicală ştiinţifică “Citta della Salute e della Scienza”, cel mai mare complex medical universitar din Italia, cu 13.000 de angajaţi.“Situaţia la noi este absolut sub control. La secţia de chirurgie, am amânat intervenţiile care nu sunt urgente, aplicând normele intrate în vigoare cu noile dispoziţii legate de epidemia cu coronavirus. Avem prin urmare, poate părea paradoxal, mai puţini pacienţi. În câteva zile am fost solicitaţi să dăm o mână de ajutor celor de la Urgenţe. Eu, spre exemplu, am făcut ture timp de trei zile la « Pronto Soccorso ». Am constatat că sunt mult mai puţini pacienţi ca de obicei. Cred că unii, care au avut probleme mai uşoare şi ar fi venit la Urgenţe, au preferat acum să stea acasă sau să meargă la medicul de familie », povesteşte Dana Bejenaru pentru Hotnews.ro.Coronavirusul există şi la Torino, iar spitalul Le Molinette are mai mulţi pacienţi infectaţi. “Da, chiar în timpul turei mele, am făcut recoltări pentru diagnostic cu coronavirus. Trei rezultate au fost pozitive – unul, la o colegă. Nu ştie cum l-a luat. Avem echipamente de protecţie standard şi evident că urmăm cu stricteţe regulile. Iniţial, am avut un sentiment de îngrijorare, recunosc, dar apoi ne-am calmat cu toţii. Colega a intrat în izolare la domiciliu, e bine”.Ce părere are despre colegii ei din alte regiuni, care lucrează în ture epuizante? “Din păcate, acolo sunt cazuri mai multe, sunt şi multe cadre medicale infectate, care trebuie să intre în izolare, deci nu mai pot lucra. S-a anunţat angajarea şi aducerea de noi medici şi asistenţi, iar procedurile sunt în curs. Apoi, au mai fost şi cazuri de persoane din sistem care au făcut un pas înapoi, spre exemplu dând demisia sau intrând în concediu medical. Da, există şi aşa ceva!”Sistemul sanitar italian, după părerea ei, riscă un colaps? Vor lipsi paturile la reanimare?: „Nu, nu cred că există acest risc. Avem locaţii pe întreg teritoriul Italiei, avem posibilitatea de a mări resursele iar majoritatea cazurilor sunt uşoare, nu necesită spitalizare. Există desigur şi categoriile care prezintă un risc mai ridicat… La terapie intensivă ajung doar cei care sunt în situaţii foarte grave”.Am văzut în Lombardia pacienţi trataţi pe coridoare. La Torino cum e? “Din păcate am avut mereu paturi pe coridoare, e un aspect, o carenţă a sistemului sanitar de aici, care nu e perfect. De multe ori înfruntăm urgenţe pentru care ar trebui să fim mai pregătiţi. Din păcate, în Italia în ultimii ani, unele spitale au fost închise, deşi erau centre de excelenţă, cum ar fi Forlanini din Roma, punct de reper pentru tratarea bolilor pulmonare, cum ar fi TBC. În mediul sanitar circulă păreri opuse legate de coronavirus şi în rândul medicilor de aici, chiar de la spitale mari. Maria Rita Gismondo, responsabilă la departamentul de boli infecţioase la spitalul Sacco din Milano, a spus că mortalitatea e scăzută şi e vorba de o gripă mai severă. Alţi experţi au tras un semnal de alarmă, spunând că riscurile sunt majore. E adevărat, de exemplu, că e nevoie în anumite secţii de personal şi de echipamente medicale, care nu sunt câte ar trebui să fie”.Ce sfaturi le daţi cetăţenilor, în contextul noilor măsuri luate de guvern, vor contribui la încetinirea răspândirii virusului ? „Da, sigur că vor contribui! Evitarea deplasărilor inutile contribuie la încetinirea tuturor felurilor de gripă!”În spaţiul public există multă îngrijoare, am văzut şi scene de panică în Italia. „Nu înţeleg panica unora, cozile la magazine. Cred că mai bine face o plimbare în aer liber, o dietă bogată în vitamine şi, cel mai important lucru, linişte sufletească. Dacă este un lucru demonstrat ştiinţific, este acela că teama, frica acţionează direct asupra sistemului imunitar, care poate fi astfel dereglat. Altfel spus, scade puterea de apărare a organismului, deschizând o “portiţă” intrării unui virus, de oricare fel. Eu încerc să văd mereu partea plină a paharului. O ocazie ca toţi să colaboreze la înfruntarea unei pandemii. Am văzut că Italia a primit ajutor de la China, care a trecut de vârful epidemiei. Italia, la rândul ei, poate ajuta alte ţări!”.