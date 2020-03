Coreea de Sud, elevul model în lupta împotriva coronavirusului? Cum a reușit Seulul să gestioneze criza, cu doar 60 de morți la peste 7.700 infecții cu Covid-19

Cum a gestionat Coreea de Sud criza?

Cum a realizat Coreea de Sud atât de multe teste?

Cum a reacționat populația?

De ce este mortalitatea atât de redusă?

Este Coreea de Sud un exemplu de urmat?

Miercuri, Seulul anunța un număr total de 7.755 de cazuri confirmate - a patra cea mai afectată țară. Dar numărul de noi cazuri s-a redus considerabil și doar 60 de persoane au murit.Ar putea deveni Coreea de Sud un exemplu de urmat în lupta împotriva epidemiei?Spre deosebire de China, care a ales să plaseze în carantină o parte a populației, Seulul a adoptat o strategie care combină informarea publicului, participarea populației și o campanie masivă de depistare.Rudele și prietenii tuturor persoanelor contaminate sunt căutate de manieră sistematică, înainte de a li se propune un test de depistare a infecției.Deplasările bolnavilor înainte de a fi testați pozitiv au fost reconstituite grație imaginilor camerelor de supraveghere, utilizarea cardului bancar sau urmărirea traseului telefonului mobil. Aceste deplasări sunt apoi făcute publice. Autoritățile au trimis SMS-uri oamenilor atunci când un nou caz a fost detectat în apropiere de ei sau de locul lor de muncă.Această strategie a ridicat semne de întrebare legate de protejarea vieții private. Dar a și determinat o serie de persoane să se testeze.Coreea de Sud a realizat o campanie de depistare mai amplă decât orice altă țară, în ritmul de circa 10.000 pe zi, ceea ce a permis atacarea rapidă a noilor focare de infecție.Miercuri, numărul total de teste efectuate se ridica la 220.000. Țara are 500 de clinici care le pot procesa, dintre care circa 40 clinici ambulante, pentru a minimiza contactul între potențialii bolnavi și personalul din sistemul sanitar.Coreea de Sud a învățat din greșelile trecutului și în special din carențele legate de testele disponibile în timpul crizei din 2015 a sindromului respirator din Orientul Mijlociu (MERS).Țara a accelerat procedurile de aducere pe piață a testelor și în doar câteva săptămâni după apariția coronavirusului în China Seulul a dat undă verde pentru punerea la dispoziția clinicilor a unui nou test care diagnostichează Covid-19 în șase ore.Autoritățile au lansat o campanie de "distanțare socială" cerând oamenilor să stea acasă, să evite aglomerațiile și să minimizeze contactele. Consecința: cartierele de obicei supraaglomerate sunt goale, ca și restaurantele și magazinele.Numeroase evenimente sportive și culturale au fost anulate iar purtatul măștii s-a generalizat, așa cum preconiza guvernului, care a putut conta pe o populație deosebit de atentă în respectarea consemnelor.Este imposibil de calculat acum cu exactitate rata de mortalitate a Covid-19.Analiza cifrelor înainte de guvern oferă însă sentimentul unei mortalități mult mai reduse în Coreea de Sud decât în alte țări.Diverși factori pot explica acest lucru. Campania de depistare a permis îngrijirea precoce a bolnavilor. Amploarea campaniei a făcut posibilă creșterea șanselor de reperare a bolnavilor care nu au sau au foarte puține simptome și care nu sunt testați în alte țări. Identificarea mai multor pacienți reduce matematic proporția deceselor.Între altele, populația infectată în Coreea de Sud are un profil unic: majoritatea persoanelor contaminate sunt femei și aproape jumătate au mai puțin de 40 de ani.Autoritățile explică acest lucru prin faptul că peste 60% din cazurile de contaminare sunt legate de Biserica Shincheonji a lui Iisus, o organizație religioasă acuzată adeseori că este o sectă. Majoritatea membrilor sunt femei, multe în vârstă de 20 sau 30 de ani.Ori, se știe că mortalitatea infecției crește cu vârsta și că persoanele de peste 80 de ani - și în special bărbații - prezintă cele mai multe riscuri de deces."Testele sunt o măsură inițială crucială pentru controlul virusului", spune Masahiro Kami, de la Institutul de cercetări pentru politicile medicale, cu sediul în Tokyo. "Este deci un model bun, pentru toate țările."Coreea de Sud a "acționat repede și bine", crede și Marylouise McLaws, de la University of New South Wales din Australia."Este foarte greu pentru autorități să se decidă să ia măsuri atât de puternice. Drept urmare, adeseori se iau tardiv".