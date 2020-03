Asistentă româncă din „zona roșie”: „Ne-am îmbrăcat aşa ca să intrăm în camera pacientului. Cu saci pentru gunoi”

Corespondență din Italia

şi la noi, în secţia unde lucrez. Coronavirusul. Avem un pacient pozitiv. Ieri (8 martie, n. red) a sosit confirmarea. Acum ne-am organizat, au fost anulate concediile pentru a asigura prezenţa personalului. Mâine ne sosesc echipamentele omologate de protecţie. Suntem liniştiţi şi lucrăm, ca înainte”. A. M. , asistentă româncă într-un oraş din nordul Italiei, îşi menţine optimismul de când a început epidemia. M-a ţinut la curent mereu cu situaţia din oraş, cu măsurile luate de autorităţi. Lucrează în sistemul sanitar privat, într-o clinică pentru bătrâni.

8 martie, ştirea: un pacient are coronavirus. Echipamente de protecţie ca în spitalele mari nu sunt în clinică. Pacientului trebuie să i se facă tratamentul cu antibiotic. Aşa că asistentele au pregătit un echipament de protecţie improvizat, alcătuit din ce au avut la îndemână.

„E de râs sau de plâns, nu ştiu. Ne-am îmbrăcat aşa ca să intrăm în camera pacientului. Cu saci pentru gunoi. La sacul negru am făcut o gaură pentru cap şi mâini, apoi am folosit alţi saci, din cei galbeni, pentru a ne acoperi capul, cu gaura pentru nas, ochi, gură. Alţi saci galbeni pentru braţe. Apoi mănuşi, ochelari. Mai trebuie să pun alţi saci, la picioare. Ni s-a spus că a doua zi vor ajunge halatele din material hidrofug. Avem în dotare halate albastre, dar nu sunt în material hidrofug, nu protejează de lichid, vapori. Ne protejăm cum putem, necesitatea ne obligă să ne adaptăm”.

Odată echipată, ajutată de colege, A. M. a intrat în camera pacientului, pentru a face tratamentul.

„Ca să te îmbraci durează 10 minute, în cameră stai cât e nevoie. Pacientul trebuia să facă antibiotic, am aşteptat în cameră până s-a terminat perfuzia de 100 ml., ca să nu trebuiască să mă dezechipez/ echipez din nou. Între timp am măsurat tensiunea arterială, pulsul, temperatura, am conversat cu pacientul”.

Marţi, 9 martie, A.M. a intrat în tura de după- amiază. Ne spune: „Halatele încă nu au sosit. Au sosit doar măştile. Folosim măşti fpp3 pentru cel confirmat pozitiv, fpp2 pentru cei suspecţi pentru care aşteptăm rezultatele analizelor. Mâine vor ajunge halatele, aşa ne-au spus. Ajung din China. Măştile fpp3 în schimb, vin din Turcia. Din nou a trebuit să ne adaptăm. Doctoriţa noastră s-a echipat pentru a intra în camera pacientului, aşa cum se vede în foto”.

A.M. a lucrat ca asistentă „26 de ani în România şi 16 în Italia”. Cea mai grea experienţă? „Cea de acum. Aşa închei, apoi ies la pensie. Dar e munca noastră, o facem pe cât putem cu zâmbetul pe buze!”

Hotnews.ro a cerut părerea unei asistente românce care lucrează din secţia de chirurgie la unul din cele mai importante spitale din Italia. „Da, trebuie echipament hidrofug pentru a trata pacienţii suspecţi cu coronavirus, cum avem noi în asemenea situaţii. Nu toate clinicile, mai ales private, de bătrâni, au în dotare astfel de echipamente. În condiţiile date, colega a acţionat, bine, a fost inventivă”.