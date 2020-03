Coronavirusul va atinge punctul culminant şi va începe să scadă mai curând decât credeţi -NY Post

Ţările îşi închid frontierele, acţiunile se prăbuşesc, iar titlul unui articol din New York Times spune: „Coronavirusul a adus economia lumii la stadiul de supraviețuire”. Ambele partide politice și-au dat seama că această criză ar putea avea un grav impact asupra alegerilor din noiembrie - pentru Cameră, Senat, președinție. Și, sacré bleu (la dracu'!), a închis până şi Luvrul! Unele dintre aceste reacții sunt de înțeles, o mare parte sunt însă isterie curată.Între timp, răspândirea virusului continuă să se încetinească. Peste 18.000 de americani au murit din cauza gripei sezoniere, potrivit celor mai recente date parvenite din Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDCP). În 2018, CDCP estima că au existat 80.000 de decese datorate gripei. Asta se deosebeşte de cele 19 decese provocate de coronavirus până în prezent, din aproximativ 470 de cazuri.La nivel mondial, au existat aproximativ 3.400 de decese datorate coronavirusului, din aproximativ 100.000 de cazuri identificate. Prin comparaţie, cazurile de gripă seceră anual între 291.000 şi 646.000 de vieţi. China este cea care se află la originea virusului, iar acolo încă se mai semnalează 80% dintre cazuri și decese. Dar cazurile sale au atins un punct culminant şi au început să scadă în urmă cu mai bine de o lună, potrivit datelor prezentate de epidemiologul canadian care a condus în China o misiune coronavirusul a Organizației Mondiale a Sănătăți.Zilnic, au fost raportate mai puțin de 200 de cazuri, în scădere de la un punct culminant care ajunsese la 4.000. Țările următoare vor urma același model, conform aşa-zisei Legi a lui Farr. Formulată pentru prima dată în 1840 și ignorată de atunci în fiecare isterie epidemică, legea estimează că epidemiile tind să crească și să scadă ulterior într-un mod aproximativ simetric sau într-o curbă în formă de clopot.SIDA, SARS, Ebola - toate au urmat acel tipar. La fel și gripa sezonieră din fiecare an. În mod evident, gripa este mult mai contagioasă decât noul coronavirus, după cum a menționat OMS. Gândiţi-vă că primele cazuri de coronavirus cunoscute datează de la începutul lunii decembrie și că, de atunci, virusul a afectat în total mai puține persoane decât afectează gripa în doar câteva zile. Oh, și atunci de ce nu există carantine pentru gripă? Deoarece ea este atât de contagioasă încât aşa ceva ar fi imposibil.Mai mult, aceste rate de calcul ignoră cras importanța unei bune îngrijiri medicale. Având în vedere că marea majoritate a cazurilor au avut loc într-o țară cu asistență medicală deficitară, asta va exagera simţitor rata deceselor. De asemenea, rata variază cât se poate de evident în funcție de vârstă - un studiu al guvernului chinez a arătat că 0,2% din decese se înregistrează la oameni sub 40 de ani, dar 14,8% se semnalează la oameni de peste 80 de ani.Un studiu publicat luna trecută în Jurnalul Asociației Medicale Americane a constatat zero decese la nivel mondial în rândul copiilor de până la 9 ani sau mai mici. Zero. La fel ca gripa, coronavirusul afectează grupuri de oameni cu grad de risc ridicat: vârstnicii, cei cu afecțiuni cronice, precum diabetul sau bolile cardiace, și cei cu sisteme imunitare compromise. Există excepții? Sigur. Dar asta se întâmplă cu aproape toate fenomenele biologice complexe de acest fel.Alte veşti bune. În această lună, emisfera nordică, cea care include țările cu cele mai multe cazuri, începe să se încălzească. Aproape toate virusurile respiratorii urăsc vremea caldă și umedă. Acesta este motivul pentru care, în America, gripa mai trăieşte în fiecare an până cel târziu în luna mai și, probabil, motivul pentru care America Latină a raportat doar 25 de cazuri de coronavirus. Filipine, acolo unde locuiesc eu, au aproximativ o treime din populația Statelor Unite, dar clima este atât de blândă și de umedă aici, încât până acum nu am avut cazuri confirmate de contagiere.Singurele întrebări sunt: care va fi impactul în emisfera sudică, unde locuiesc mult mai puțini oameni, și dacă virusul va reveni în nord la toamnă. Totuși, dacă doriți să încercați să vă reduceți şi mai mult riscul dvs., şi aşa scăzut, atunci utilizați ceea ce este valabil şi împotriva gripei și a răcelii. Atât secretarul american al sănătăţii, cât și șeful CDC au recomandat să nu ne punem măști; ele n-au eficienţă.În schimb, spălați-vă mâinile cu apă caldă și săpun sau cu o soluție de alcool timp de cel puțin 10 până la 20 de secunde. În acest fel, nu veți răspândi germeni atunci când utilizați telecomanda TV ca să vă uitaţi la cel mai recent buletin isteric de ştiri. (New York Post-preluare Rador)