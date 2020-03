Românii din „zona roșie” din Italia: „Înţeleg că dorul de casă este puternic, dar, dacă ţinem la familiile noastre, trebuie să rămânem aici”

Corespondență de la Roma

Românii din zona roşie reacţionează la decizia guvernului de a introduce noi măsuri pentru a limita răspândirea epidemiei de coronavirus. Mulţi lucrează în sistemul sanitar şi aduc o contribuţie importantă la combaterea virusului. Alţii fac apel pe reţelele de socializare la respectarea cu stricteţe a regulilor. Cei mai mulți spun că nu se întorc acasă, pentru a-i proteja pe cei dragi.

Angelica Vasile, consilier în primăria oraşului Milano: „Şi eu aş vrea să merg să o salut pe mamaia, dar i-aş pune în pericol sănătatea”

Angelica Vasile este consilier municipal la Milano, cel mai important centru urban din zona roşie, considerat motorul economiei italiene. Sunt zile grele pentru întreaga administraţie a oraşului, dar autorităţile sunt convinse că, dacă regulile vor fi respectate cu stricteţe de populaţie, lanţul infectărilor poate fi încetinit. Una din măsurile de ultimă oră, spune pentru Hotnews.ro, Angelica Vasile, este „închiderea aeroportului Malpensa”.

Consiliera face un apel prin intermediul Hotnews.ro românilor din regiunile afectate: „Aş vrea să le spun conaţionalilor mei care locuiesc şi trăiesc în Italia că în acest moment cel mai bun lucru este să rămână acasă şi să nu se întoarcă în România. Cu atât mai mult dacă au reşedinţa în Lombardia, Veneto sau Piemonte. Înţeleg că dorul de casă este puternic. Eu, de exemplu, de ceva timp îmi doresc să iau avionul şi să merg chiar câteva zile la „mamaia” în România, dar de când a izbucnit criza cu noul coronavirus am înţeles că aş putea să-i pun în pericol sănătatea şi că cel mai corect lucru e să nu mă duc să o vizitez. Dacă ţinem la familiile noastre, trebuie să avem grijă de sănătatea lor. Italia este oricum o casă pentru noi, românii. Să rămânem aici, să urmăm regulile şi totul se va rezolva”.

Cristina Keresztes, Milano: „Îngrijoraţi, dar responsabili”

„Recunosc că noile reglementări mi-au creat o stare de agitaţie, dar avem datoria să respectăm sănătatea familiilor şi comunităţii noastre”, ne spune Cristina Keresztes, româncă din Milano şi persoană de referinţă pentru mulţi români din comunitate. Ne povesteşte că şi-a limitat ieşirile la cele consimţite de lege: „nu mai ies la o cafea la bar, am ieşit la cumpărături cu mască şi mănuşi şi am menţinut distanţa de un metru. Însă din păcate am văzut că nu toţi fac la fel, în ciuda apelului primarului. Milano pare un oraş pustiu”.

Ce spun oamenii din jur? “Sunt cei care nu vor să-şi schimbe obişnuinţele şi se comportă ca şi cum nu ar exista niciun risc. Sunt şi cei care trăiesc cu un puternic sentiment de frică, dar cei mai mulţi se simt responsabili, chiar dacă există îngrijorare”.

Cristina Keresztes consideră că măsurile adoptate de guvern sunt corecte, mai ales închiderea şcolilor şi instuțiilor, însă crede că restricţiile ar fi trebuit impuse mai devreme. „Aeroporturile trebuiau închise din decembrie, pentru a limita importarea virusului”. Întrebarea care apasă pe toată lumea e “cât va dura criza?. Nu se mai cumpără produsele din nord, agricultura e la pământ, situaţia e gravă peste tot, până în Sicilia. Sunt familii care pot rămână fără un venit şi se întreabă cum se vor plăti taxele”, spune ea. .

În final, Cristina face un apel către românii din zona roşie: „Staţi acasă, nu plecaţi în ţară, gândiţi-vă la rudele pe care le aveţi acolo, la sănătatea lor!”

Ecaterina P, Cremona: „Am renunţat la concediu în România, continui să muncesc”

Cremona (regiunea Lombardia) este unul din oraşele cele mai afectate de epidemia cu coronavirus. Într-o singură zi aici s-au înregistrat peste 100 de noi cazuri de infecţie şi 8 decese. În provincia Cremona, numărul deceselor a ajuns la 35.

Ecaterina P. este centralistă într-o clinică privată din Cremona. „Da, am intrat şi noi în zona roşie, avem interdicţie de a ieşi din Lombardia, dar una peste alta e linişte, povesteşte pentru Hotnews.ro. „Eu, una, nu vreau să creez panică, iar regulile impuse mi se par mai mult decât corecte. Încerc să rămân calmă, muncesc, chiar dacă e mai greu pentru noi, cei din sistemul sanitar. Dar încercăm cu toţii să ne facem datoria. Am în jurul meu persoane minunate, multe sunt asistente şi infirmiere românce, care pun inimă în tot ceea ce fac”, spune ea.

Originară dintr-o localitate de lângă Paşcani, Ecaterina ne spune că nu s-a gândit niciun moment să se întoarcă acasă. Mai mult: “aveam bilet pentru Bacău, de pe 8 până pe 15 martie, am renunţat, aşa cum am renunţat şi la concediu săptămâna asta”.

Dorina P., Parma: „Mulţi din colegii mei sunt epuizaţi”

Dorina P. lucrează de 14 ani în cel mai important spital din Parma: Ospedale Maggiore. În urma unei operaţii de rutină, trebuie să stea acasă, în concediu medical. Dar ţine legătura zi şi noapte cu colegii ei. A solicitat să intre în tură, dar şefa ei i-a spus „deocamdată, ne descurcăm”.

„Lucrez în pavilionul unde e secţia reabilitare, care a fost transformată complet pentru a putea primi pacienţii cu coronavirus. Spitalul nostru e ca un mic oraş, cu 20 de pavilioane. Au fost mutaţi toţi pacienţii de la reabilitare şi am făcut o structură cu 3 etaje dedicate doar celor cu Covid. Totul este izolat, avem aparatura necesară, avem lifturi izolate, avem echipament. Am reuşit până acum să facem faţă situaţiei. Este o foarte bună colaborare între medici, cei de la radiologie, asistenţi, personal auxiliar, Însă colegii mei sunt suprasolicitaţi, fac ture prelungite. Mulţi sunt epuizaţi, dar e un grup unit, care se ajută reciproc”, spune ea.

Pentru a încerca să dea o mână de ajutor, Dorina s-a oferit să întrerupă concediul medical, dar situaţia de convalescenţă nu-i permite încă reîntoarcerea în spital.

Ne descrie situaţia pacienţilor, aşa cum este prezentată de colegii ei: „Sunt persoane în vârstă, peste 60 de ani, mulţi care avea deja probleme respiratorii sau alte patologii. Problema e că avem de-a face cu un virus care poate provoca o înrăutăţire rapidă a pacienţilor cu probleme. Atunci trebuie imediat luate măsuri, unii necesită intubaţie traheală, care se face conform unor anumite proceduri. Deci trebuie să ţinem cont de faptul că unii bolnavi se pot agrava de la un moment la altul”.

Tot personalul medical a fost pregătit pentru a trata pacienţii infectaţi: „Am făcut cursuri speciale, cum să ne punem echipamentul de protecţie, care sunt protocoalele aplicate. Unii colegi evită să meargă la toaletă timp de opt ore, pentru că echipamentul odată dat jos nu se mai poate folosi, iar procedura de îmbrăcare/ dezbrăcare e destul de complicată, necesită timp şi atenţie”.

În aşteptarea terminării convalescenţei, Dorina se gândeşte şi la mama ei, care e bolnavă, în România: “Are grijă de ea sora mea, eu nu mă duc. E o măsură de protecţie. Mă sună prietenele asistente din România, foste colege, care îmi spun să am grijă. Mă gândesc cum va face faţă România. Lucrurile s-au îmbunătăţit în ultima vreme, dar parcă nu e aceeaşi grijă pe care o avem noi faţă de bătrâni. Aici, în Italia, am învăţat umanitatea faţă de toţi pacienţii, aici un medic e un prieten care e alături de tine, te respectă şi te protejează. Sper ca şi în România pacienţii noştri să fie trataţi aşa cum îi tratăm noi pe ai noştri, indiferent de vârstă”.

Radu Nicolae, Piacenza: „Unora le era teamă că nu se pot întoarce în zona roşie, acasă”

Radu Nicolae, ex lider de sindicat de la Piacenza, este sigur că „dacă se respectă normele recomandate, lucrurile vor merge bine”. El a povestit pentru Hotnews.ro că, în ciuda unor episoade de panică documentate de presă, sunt şi persoane care locuiesc în actuala zonă roşie şi se aflau în alte localităţi, dar vor să se înoarcă acasă. „Am primit telefoane de la persoane care erau în alte zone pentru diferite motive şi mi-au cerut informaţii pentru a se întoarce acasa, acum in zona roşie. De exemplu, din Imola sau Genova, le era frică să rămână departe de familie! Pentru o mare parte din români, aici e casa noastră, cu bune sau mai puţin bune”, a spus el.

Dorin Mihai, fotograf în zona roşie, Rimini: „Totul bine? Atât timp cât nu moare capra în grădina ta”

Dorin Mihai, unul din cei mai apreciaţi fotografi români din peninsulă, a ieşit cu aparatul său pentru a surpinde atmosfera în prima zi de la decretarea „zonei roşii” la Marina di Rimini, pe faimosul litoral din regiunea Emilia Romagna. Imaginile surprinse au devenit virale, una din fotografiile sale a depăşit 3.500 de share pe Facebook.

După ce a realizat o serie de 18-20 de fotografii care arătau un oraş pustiu, cu străzi goale, activităţi comerciale închise, ici şi colo câte o persoană care se odihnea pe câte o bancă, gara pustie, a ajuns şi în port unde animația era în toi. „M-am apropriat şi am tras 4 fotografii, era 16:42 după amiaza. Apoi am plecat imediat, uimit de inconştienţa unor oameni. Oameni care nu sunt în stare să respecte hotărârile date de guvern în legatură şi care au declarat în acea zi provincia ca parte a zonei roşii”, a arătat el pentru Hotnews.ro.

„Totul bine atât timp cât moare capra vecinului şi nu a mea. Mi-ar face plăcere ca fiecare dintre noi să înţelegem din aceasta fotografie faptul ca suntem toţi pe aceeaşi navă şi că în faţa unor astfel de fenomene nu există nord şi sud, orient şi occident. Pentru a opri răspândirea virusului trebuie să devenim conştienţi, lucru care nu s-a întâmplat deloc în Italia de la începutul epidemiei şi care probabil nu se va întâmpla nici în România în viitorul foarte apropiat, în eventualitatea răspândirii virusului şi în ţară”, a adăugat el.

Se spune că o fotografie valorează cât o mie de cuvinte. A reuşit să tragă un semnal de alarmă? „Nu ştiu, sincer, nu mă aşteptam să aibă atât de multe redistribuiri, deci am o speranţă”, spune el.

De la Roma, cu avionul, către România: „Imagini absurde la Milano, dar îi înţeleg pe acei oameni”

Hotnews.ro a stat de vorbă şi cu o româncă din Roma care s-a întors în ţară cu cei doi copii ai săi, la Oradea, înainte ca România să blocheze toate zborurile: “Am decis vineri să plec, după ce am văzut statisticile. E vorba de o creştere enormă a cazurilor de infecţie, a deceselor şi cazurilor grave. Sunt aproape convinsă că şcolile vor rămâne închise pentru încă o lună cel puţin. Mi-am zis să mă întorc acasă, să văd evoluţia şi apoi eventual să mă întorc la Roma. Am călătorit cu avionul, prin Budapesta, pentru că stau la Oradea. Avionul era plin 30, 40%, în aeroport la Budapesta nu au fost controale. A venit tatăl meu, care ne-a luat cu maşina. La vamă la Borşa am completat formularul, ni s-a luat temperatura şi am declarat unde stau în această perioadă. Am aflat azi (luni, n. red) că zborurile au fost anulate de guvernul României”.

Ce părere are despre acele imagini în care lumea alerga în gara de la Milano pentru a prinde trenul către sud? Rămâne în carantină? “Da, am văzut la tv aici acel video, e absurd, dar îi înțeleg pe acei oameni. Nu, nu stau chiar în carantină, dar ies cu grijă, stăm în general în casă. Azi (luni, 9 martie, n.red) am fost sunată să le confirm că am sosit de la Roma, nu din zona roşie”, spune ea.

Cum va fi asigurată respectarea carantinei în zona roşie?

Ministrul de Interne, Luciana Lamorgese, a adoptat pe 8 martie o directivă către prefecții de pe întreg teritoriul naţional pentru a asigura punerea în aplicare a controalelor în provinciile din aşa numită „zonă roşie”. Directiva prevede o strânsă colaborare şi coordonare a tuturor forţelor de ordine şi o serie de criterii prin care se precizează în ce modalitate este permisă tranzitarea în zonele afectate de coronavirus. Sunt aplicate sancţiuni severe pentru cei care nu respectă noile reglementări. Cei care încalcă legea riscă închisoare până la 3 luni. În cazuri mai grave, autorităţile vor aplica pedepse mai severe, dacă se constată „punerea în pericol a sănătăţii publice".

Astfel, deplasările pot fi permise „doar dacă sunt motivate de nevoi de muncă sau situații de necesitate sau din motive de sănătate”. Pentru a demonstra existenţa uneia din condiţii, cei interesaţi trebuie să semneze o declaraţie pe propria răspundere în care să specifice motivul deplasării. Regulile nu se aplică persoanelor care sunt supuse măsurilor de carantină sau izolare şi nici celor care sunt pozitive la testul cu noul coronavirus, care au „interdicţie absolută” de a circula.

Ministerul italian de Interne a ordonat de asemenea intensificarea verificărilor pe toate traseele de circulaţie: poliţia rutieră şi carabinierii vor înregistra declaraţiile celor care tranzitează pe reţeaua de străzi şi autostrăzi.

În ceea ce privește trenurile, poliția feroviară împreună cu personalul căilor ferate şi autoritățile de sănătate și protecției civile vor demara controale asupra pasagerilor în gări cu ajutorul dispozitivelor „termoscan” şi vor centraliza declaraţiile pe propria răspundere.

Măsuri similare sunt luate şi pe aeroporturi: pasagerii care pleacă sau care sosesc vor fi supuși unor verificări a stării de sănătare, pe lângă înregistrarea documentelor şi a declaraţiilor pe propria răspundere. Declaraţia pe propria răspundere va fi cerută doar pasagerilor care provin din „zona roşie”. Pasagerii care sosesc vor fi obligaţi să declare motivul călătoriei.