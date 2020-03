VIDEO Cel puţin 10 morți în urma prăbușirii hotelului-carantină din China

Cel puţin zece oameni au murit în urma prăbușirii hotelului din orasul chinez Quanzhou (provincia Fujian, sud-estul țării), care era folosit pentru izolarea în carantină a celor suspecți de infecție cu coronavirus, au anunţat duminică autorităţile locale, citate de agenţia de presă chineză Xinhua.

Patruzeci şi trei de oameni au fost scoşi până acum din ruine, unii dintre ei fiind însă deja decedați. Douăzeci şi opt de persoane se mai aflau sub dărâmături duminică la orele locale 11:30.

Hotelul Xinjia, cu şase etaje, subsol şi 66 de camere, s-a prăbuşit sâmbătă seara, în jurul orelor locale 19:05, 71 de persoane fiind prinse sub dărâmături. Peste 1.000 de pompieri, agenţi de poliţie şi medici au fost trimişi la faţa locului pentru a ajuta la operaţiunile de salvare care încă nu s-au încheiat, a anunţat Xinhua.

\uD83C\uDDE8\uD83C\uDDF3 #UPDATE Forty-eight people have been rescued after a #hotel collapsed Saturday night in Licheng District of #Quanzhou City in East #China's Fujian province as of 8:13 am Sunday. pic.twitter.com/BxcvKafVyw