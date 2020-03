Trei membri ai familiei regale din Arabia Saudită au fost reținuți pentru complot

Prinţul moştenitor al Coroanei, Mohammed bin Salman, fiul regelui Salman și conducătorul de facto al Arabiei Saudite, cel mai mare exportator de petrol din lume şi aliat cheie al SUA, şi-a consolidat puterea când l-a îndepărtat pe Mohammed bin Nayef din postura de moştenitor, într-un puci în 2017.Mai târziu în acel an, el a arestat mai mulți membri ai Casei Regale și alți saudiți influenți pe care i-a ținut luni de zile în hotelul Ritz-Carlton din Riad, într-o campanie anti-corupție care a rezonat atât în țară, cât și în întreaga lume.Cinci surse au declarat pentru Reuters că Prințul Ahmed și Mohammed bin Nayef au fost reținuți în ultima operațiune. Trei dintre surse, inclusiv una regională, au spus că Mohammed bin Nayef și fratele său vitreg, Nawaf, au fost ridicați, vineri, dintr-o tabără privată din deșert. Două surse au precizat că Ahmed a fost ridicat din locuința sa.Prințul Coroanei Mohammed i-a acuzat „de legături cu puteri străine, inclusiv cu americanii și alții, care i-au ajutat să dea lovitura de stat”, a explicat sursa regională.„Prin aceste arestări, Mohammed și-a consolidat puterea totală. S-a terminat cu epurările”, a adăugat sursa citată, care a indicat că nu mai rămân rivali care să îi conteste succesiunea la tron.O altă sursă a afirmat că prinții au fost acuzați de „trădare”. Potrivit celei de-a treia surse, aceștia au discutat despre o lovitură de stat cu susținerea unor triburi puternice, însă nu au avansat în aplicarea planului.Biroul de presă al guvernului saudit nu a oferit niciun răspuns la solicitările de a comenta arestările despre care a relatat prima oară Wall Street Journal.Nu este clar unde sunt ținuți acum prinții. Nu a putut fi luată legătura cu ei pentru a comenta acuzațiile ce li se aduc, și anume cele legate de o lovitură de stat.„Prinții trebuie să fie tratați cu demnitate”, a declarat cea de-a treia sursă, referindu-se la statutul lor în interiorul familiei.Sursa regională și încă una au spus că Regele Salman a aprobat mutarea și l-au descris ca fiind întreg la minte și la trup.Monarhul în vârstă de 84 de ani s-a întâlnit, joi, cu secretarul de externe britanic Dominic Raab la Riad. Regele Salman și prințul Coroanei au participat, miercuri, la o întâlnire a Cabinetului.Prințul Coroanei Mohammed, în vârstă de 34 de ani, a provocat resentimente în rândurile unor membri ai familiei regale prin felul în care și-a consolidat puterea. Unii critici au pus la îndoială abilitatea acestuia de a conduce după uciderea, în anul 2018, a jurnalistului Jamal Khashoggi de către agenți saudiți și cel mai mare atac, anul trecut, asupra infrastructurii Arabiei Saudite, au precizat sursele menționate.Autoritățile saudite nu au comentat asupra problematicii succesiunii sau asupra criticilor aduse la adresa modului de a conduce al prințului Coroanei. Prințul Mohammed este popular în rândul tinerilor din Arabia Saudită și are susținere și în cadrul familiei regale, care are în jur de 10.000 de membri.Câțiva oameni au postat pe Twitter poze cu regele și fiul său cu mesajul „Suntem toți Salman. Suntem toți Mohammed”, în semn de susținere.