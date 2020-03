Festivalul SXSW de tehnologie, muzică și film a fost anulat din cauza coronavirusului

Festivalul de muzică, tehnologie și film South by Southwest din Austin, Texas, a fost anulat, adăugându-se unei liste din ce în ce mai mari de evenimente suspendate în întreaga lume din cauza îngrijorărilor cu privire la răspândirea epidemiei de coronavirus, anunță Mediafax, citănd Reuters.Cunoscut sub numele de SXSW, evenimentul anual al culturii pop fusese programat să se desfășoare în perioada 13 - 22 martie. Organizatorii și oficialii locali au declarat la o conferință de presă că au ajuns la concluzia că nu este prudent să atragă mulțimi de oameni într-o perioadă în care numărul de cazuri de coronavirus crește în întreaga lume.Virusul este prezent în peste 90 de țări. Nu s-au confirmat cazuri în Austin.SXSW a început în urmă cu 33 de ani ca festival de muzică, dar s-a extins în tehnologie, jocuri video, emisiuni TV și filme. A devenit un eveniment de promovare major pentru companiile de media și tehnologie, iar anul trecut a atras peste 417.000 de oameni, au spus organizatorii.Apple, Netflix, Facebook și alte companii au renunțat să participe la festival în ultimele zile, sporind presiunea pentru anularea evenimentului.Răspândirea coronavirusului, care a infectat peste 100.000 de oameni în întreaga lume și a ucis mai mult de 3.400, a afectat companiil de media, muzică și tehnologie.La începutul acestei săptămâni, Universal Pictures a amânat lansarea globală a filmului James Bond „No Time to Die”, inițial programată pentru aprilie, până în noiembrie. Și Ultra Music Festival, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică dance, care trebuia să aibă loc în această lună la Miami, a fost anulat.