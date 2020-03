Coronavirus: Numărul deceselor ajunge în SUA la 12; epidemia se extinde în mai multe state

Un elicopter a transportat kituri de testare către nava de croazieră aflată în largul coastei Californiei, căreia i s-a interzis să acosteze în San Francisco, după ce cel puțin 35 de persoane au dezvoltat simptome asemănătoare gripei la bordul navei, care a fost legată de alte două cazuri confirmate de Covid-19.Douăzeci de cazuri noi de virus au fost confirmate în King County, Washington, au declarat oficialii din domeniul sănătății, ceea ce a adus totalul din zonă la 51, cu 11 decese. Un singur deces a fost înregistrat în California. Multe dintre cazurile din statul Washington se leagă de o unitate de asistență medicală din Kirkland, suburbie a orașului Seattle.Google s-a alăturat joi Amazon.com, Facebook și Microsoft și a recomandat angajaților din zona Seattle să lucreze de acasă, după ce unii au fost infectați cu coronavirus. Recomandarea companiei va afecta peste 100.000 de persoane din zonă.Andrew Cuomo, guvernatorul din New York, a declarat că numărul cazurilor din acest stat s-a dublat la 22 și a apreciat că numărul va crește în continuare, pe măsură ce noi teste vor fi făcute. Dintre noile cazuri din New York, opt sunt conectate de un avocat din Manhattan, care locuiește în Westchester County și a fost diagnosticat anterior cu virusul, două sunt în New York și unul în Nassau.Texas a confirmat primele trei cazuri de coronavirus, iar Tennessee și Colorado au raportat fiecare câte un caz, aducând numărul de state afectate la 16.Centrele americane pentru controlul și prevenirea bolilor (CDC) au raportat joi 149 de cazuri confirmate și prezumate din SUA. Se presupune că aceste numere nu includ cele 53 de cazuri anunțate joi.California, care a declarat o urgență la nivel de stat ca răspuns la focar, a raportat șase cazuri noi, inclusiv două în San Francisco.