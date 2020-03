VIDEO Un ziar australian publică pagini în plus, pe fondul crizei de hârtie igienică

Un ziar australian a publicat pagini în plus ca o soluţie la criza de hârtie igienică provocată de spaima de noul coronavirus. Publicaţia NT News este cunoscută pentru umorul cu care abordează actualitatea presantă, scrie Mediafax.

Ziarul NT News a lansat o ediţie specială cu pagini în plus pe fondul crizei de hârtie igienică provocată de reacţia la epidemia cu noul coronavirus. Australienii şi-au promovat gluma cu simbolurile #ToiletPaperEmergency şi #ToiletPaperApocalypse.

Publicaţia NT News, din oraşul australian Darwin, a publicat un insert de opt pagini care pot fi tăiate în bucăţi de hârtie igienică.

BREAKING: WE ARE PRINTING A SPECIAL 8-PAGE LIFTOUT OF TOILET NEWSPAPER TOMORROW IN CASE YOU CAN’T FIND ANY AT THE SHOPS #coronavirus #toiletpapercrisis pic.twitter.com/XHlarEWOV9