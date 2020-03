Forțele de securitate elene folosesc grenade lacrimogene ”potențial letale” împotriva migranților de la frontiera cu Turcia (Bellingcat)

Poliția greacă antirevoltă detașată în ultimele zile la frontiera cu Turcia pentru a preveni intrarea a mii de migranți ar putea folosi grenade lacrimogene ”potențial legale” în cazul în care acestea sunt aruncate într-o persoană, scrie joi site-ul de investigații Bellingcat, potrivit AFP.

Pericolul mortal evocat de către site-ul de investigații nu vizează gazul, dar proiectilele utilizate pentru a difuza gazul. Este vorba de grenade de metal de 10 centimetri, cu un capăt ascuțit cu o importantă energie cinetică, pentru a fi propulsate de la mare distanță.

”Spre deosebire de gazul lacrimogen care are o rază limitată, acest tip de muniție (...) are o energie cinetică mai mare comparată cu gazul lacrimogen normal”, a scris Bellingcat.

”Combinația acestei energii cinetice și latura ascuțită a grenadei face ca acest gen de muniție să fie potențial letală”, a adăugat site-ul.

Bellingcat nu are imagini care arată forțele elene folosind acest tip de muniție, dar site-ul publică o fotografie care arată un bărbat cu cască care ține în mână un lansator de grenade și pare să se pregătească să introducă grenada în lansator.

Turcia a acuzat miercuri Grecia că a deschis focul asupra migranților și a omorât doi migranți la granița greco-turcă, dar elenii au negat imediat acuzațiile, numind acuzațiile ”fake news”.

După decizia Turciei de a permite refugiaților să părăsească solul său în direcția Europei, Grecia a luat măsuri de a întări granița greco-turcă și a suspendat procedura de azil.

Potrivit guvernului grec, 35.000 de încercă de intrare au fost oprite în ultimele cinci zile.

No shots have been fired by Greek border forces against any individuals attempting to enter Greece illegally. The contrary amounts to no more than gross and deliberate misinformation: Fake News.#fakenews #fakeTurkishPropaganda