VIDEO Parlamentarii turci s-au bătut în legislativ ce un deputat de opoziţie l-a criticat pe Erdogan

Zeci de parlamentari au luat parte la încăierare. Unii s-au urcat pe birouri sau au lovit cu pumnii colegi, în timp ce alţii au încercat să oprească bătaia, conform unei înregistrări video cu incidentul.

Engin Ozkoc, un parlamentar al Partidului Republican al Poporului (CHP), l-a acuzat pe preşedinte, într-o conferinţă de presă şi ulterior în postări pe Twitter, de lipsă de respect faţă de soldaţii care au fost ucişi săptămâna trecută în regiunea Idlib din Siria.

Ozkoc l-a acuzat pe Erdogan de iresponsabilitate pentru că a trimis trupe într-un conflict fără acoperire aeriană.

Purtătorul de cuvânt al parlamentarului, Mustafa Sentop, a condamnat declaraţia parlamentarului de opoziţie.

Procurorii de la Ankara au deschis o anchetă pentru suspiciunea de insultă la adresa preşedintelui, a relatat agenţia naţională de presă turcă Anadolu.

A fistfight erupts in the Turkish parliament during a speech by opposition lawmaker @EnginOzkoc who earlier accused President Recep Tayyip @RTErdogan of disrespecting Turkish soldiers who died in #Syria.#Turkeyhttps://t.co/UOeRIZ6NSZ pic.twitter.com/aRtMI7YtRH