Premierul grec: "Aşteptăm o solidaritate concretă din partea UE" / Turcia se folosește de migranți pentru scopurile sale politice

Aflat în vizită la graniţa terestră greco-turcă de la Evros, alături de conducerea Uniunii Europene, premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a spus că "aşteaptă o solidaritate concretă din partea UE", subliniind că prezenţa unor demnitari europeni de top transmite un mesaj clar. "Am văzut ce se întâmplă aici în ciuda propagandei fake news", a adăugat Mitsotakis, potrivit Naftemporiki, citat de Rador.Potrivit premierului grec "Turcia trimite mii de oameni la graniţă pentru a obţine îndeplinirea cererilor sale. Îi foloseşte ca pârghii geopolitice pentru propriile sale scopuri". "Din păcate, Turcia s-a transformat în traficant oficial de migranţi" a mai spus Mitsotakis, adăugând că ţara se confruntă cu o ameninţare ilegală la graniţele sale estice."Este obligaţia noastră să protejăm integritatea naţională a Greciei. Acţionăm absolut în cadrul dreptului internaţional. Grecia îşi poate apăra graniţele, am contracarat intrarea ilegală a peste 24.000 de migranţi". "Mesajul nostru este clar: Nu încercaţi să intraţi ilegal în Grecia, nu veţi reuşi şi vă veţi asuma răspunderea pentru opţiunea voastră în totalitate", a susţinut premierul grec, subliniind că "atunci când o soluţie justă întârzie, umanismul se transformă în furie". Solidaritatea nu poate rămâne doar la nivelul vorbelor, "trebuie să fie resimţită de cetăţenii greci a căror linişte şi siguranţă le sunt ameninţate"."În primul rând, Grecia recunoaşte că Turcia poate ajuta în problema refugiaţilor. Are nevoie de susţinerea Europei, dar nu sub regimul ameninţărilor. Nici Grecia şi nici Europa nu pot fi şantajate. Înarmaţi cu dreptatea şi raţiunea vom învinge", a mai spus premierul grec.Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat un ajutor financiar în valoare de 700 de milioane de euro către Grecia pentru gestionarea problemei migraţiei. În acelaşi timp ea a subliniat că va exista un sprijin direct faţă de Grecia, prin acordarea de echipamente şi personal pentru protejarea graniţelor terestre şi maritime ale Greciei care reprezintă şi graniţele UE. "Vom fi în comunicare strânsă pentru a ne ocupa de sprijinul necesar în săptămânile următoare", a spus von der Leyen, transmiţând un mesaj de solidaritate şi unitate europeană. "Cei care pun la încercare Europa vor fi dezamăgiţi pentru că unitatea va domina". "Situaţia la graniţele noastre nu este o temă pe care Grecia trebuie să o gestioneze singură, este responsabilitatea Europei în ansamblu şi vom gestiona problema cu ordine, unitate, solidaritate şi fermitate", a spus Ursula von der Leyen.Charles Michel: Turcia să respecte cele convenite"Este foarte important să protejaţi graniţele şi în acelaşi timp să arătaţi respect pentru Dreptul Internaţional şi drepturile omului", a precizat preşedintele Consiliului Europen, Charles Michel, subliniind că este important ca acordul cu Turcia pe tema fluxurilor migratorii să fie pus în practică."Aşteptăm de la partea turcă să respecte şi să menţină ceea ce a promis în cadrul acordului", a subliniat Michel. Referindu-se la evoluţiile din Siria, el a precizat că este nevoie de o soluţie diplomatică în acest sens, iar UE sprijină eforturile Naţiunilor Unite. "Este nevoie de angajamentul nostru pentru mai multe speranţe şi perspective în viitor", a mai spus Charles Michel.