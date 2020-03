LIVETEXT Criza coronavirusului: Ucraina raportează primul caz de infectare: un bărbat care a venit din Italia prin România

Ucraina a confirmat primul caz de coronavirus, un bărbat care a venit din Italia prin România, potrivit Reuters. El a fost spitalizat sâmbără, la Cernăuți.”Pe 26 februarie, un bărbat s-a întors printr-un aeroport românesc. Scannerul de temperatură de pe aeroportul românesc a arătat că temperatura bărbatului era normală. După aceea, s-a întors în regiunea Cernăuți printr-un punct de trecere de la granița cu Ucraina”, a declarat Viktor Lyashko, vice-ministru al sănătății.Numărul de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus se ridică la 90.914, dintre care 3.116 de decese, în 76 de țări și teritorii, potrivit unui bilanț făcut de AFP, pe baza informațiilor oficiale.China, fără Hong Kong și Macao, a inregistrat 80.151 de cazuri din care 2.943 de decese.Țările cele mai afectate după China sunt Coreea de Sud (4.812 de cazuri, 477 de decese), Italia (2.036 de cazuri, 52 decese), Iranul (1.501 cazuri, 66 decese) și Japonia (268 de cazuri, 12 decese).Ministrul britanic al sănătății: În continuare am putea fi nevoiți să facem lucruri ”pe care nu vrem să le facem”, avem nevoie urgent de o legislație pentru astaPapa Francisc, care a anulat mai multe evenimente în ultimele zile din cauza unei răceli, a fost testat negativ pentru coronavirus - Il Messaggero-------”Cunoașterea și înțelegerea unei epidemii este primul pas spre înfrângerea ei. Suntem într-un teritoriu necunoscut cu COVID19. Nu am mai văzut până acum un patogen al aparatului respirator care să fie capabil de răspândire în comunitate, dar să și poată fi ținut sub control cu măsurile corecte”, a declarat Ghebreyesus, directorul OMS.China continentală a raportat 125 de cazuri noi, ridicând bilanțul total la 80.151. Numărul de decese a ajuns la 2.943, cu 31 mai mare decât raportarea din ziua anterioară.Potrivit monitorizării făcute de Universitatea Johns Hopkins pe platforma Arcgis, la nivel global au fost confirmate până acum aproape 91.000 de cazuri în peste 70 de țări, 48.000 de pacienți fiind vindecați. În toată lumea au murit cel puțin 3.117 oameni până acum.În afara Chinei au fost infectați peste 8.700 de oameni și au murit 125.