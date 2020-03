FOTO VIDEO Turcia susţine că peste 75.000 de migranţi au intrat în UE / Grecia şi Bulgaria nu au raportat un număr atât de mare de sosiri

Turcia susţine că a lăsat peste 75.000 de migranţi să treacă frontiera spre Uniunea Europeană, relatează DPA. În același timp, executivul de la Sofia dă asigurări că nici măcar un migrant nu a trecut frontiera ilegal, iar situația la graniţa externă a Uniunii Europene între Turcia şi Bulgaria este calmă duminică, potrivit Agerpres.

Până duminică dimineaţă la ora 10.00 (07.00 GMT), 76.358 de migranţi au trecut graniţa prin provincia Edirne, a scris pe Twitter ministrul turc de Interne, Suleyman Soylu.

În provincia Edirne sunt puncte de trecere a frontierei spre Grecia şi Bulgaria. Totuşi, până acum nici Sofia şi nici Atena nu au raportat un număr atât de mare de sosiri.

Thousands of migrants stand at the border of #Greece, sent by Islamist war lord Erdoğan as part of his twisted war games. pic.twitter.com/DnHbHRHlge — Sven Groter_3 (@3Groter) March 1, 2020

"În acest moment, situaţia este calmă", a declarat duminică, la Sofia, ministrul bulgar al Apărării, Krasimir Karakachanov, într-un interviu pentru televiziunea publică.

Politica Bulgariei trebuie să fie aceea de a nu permite sosirile ilegale de migranţi, a adăugat el.

Bulgaria şi-a întărit deja vineri dispozitivele de securitate la graniţa terestră de 259 de kilometri cu Turcia prin desfăşurarea de trupe ale jandarmeriei.

Karakachanov a precizat că până la 1.100 de militari pot fi trimişi acum la graniţa cu Turcia dacă va fi necesar.

El a evidenţiat că graniţa externă a UE din Bulgaria este bine protejată prin garduri de sârmă ghimpată şi prin camere de supraveghere cu infraroşu.

Conform unei informări transmise duminică de autorităţile din Grecia, poliţia elenă a împiedicat în 24 de ore aproape 10.000 de migranţi să treacă frontiera în regiunea Evros. Grecia şi-a suplimentat de asemenea dispozitivele de la graniţă.

#Breaking: #Greece prevented close to 10.000 illegal entries of migrants at its #Evros border w #Turkey over 24h, by 6AM today. 73 arrests. Most from Afghanistan, Pakistan and Somalia: gov sources (Video from Kastanies today) pic.twitter.com/AxB0gd9vXb — Giorgos Christides (@g_christides) March 1, 2020

În plus, 73 de migranţi au fost arestaţi în ultimele 24 de ore pe teritoriul Greciei, la care se adaugă cele 66 de arestări de sâmbătă, conform autorităţilor elene.

Cel puțin 500 de oameni au ajuns pe mare pe trei insule grecești din apropierea coastei Turciei în câteva ore duminică dimineața, scrie Reuters citând poliția.

Conform Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM), peste 13.000 de migranţi se află de partea turcă a frontierei cu Grecia.

Ei speră să intre în UE după ce Turcia a transmis că nu îi mai opreşte pe migranţi din a traversa graniţa.

Saat 09.55 bu çocukların ne günahı var dı be yaşamaktan soğuyorum masum çocukları böle gördükçe Allah'ım sen yardım eyle masumlara... #Greece pic.twitter.com/fvo54E55Pj — Mhmtshn (@Mhmt_shn07) March 1, 2020

Conform celor mai recente date ale ONU, Turcia a primit circa 3,6 milioane de refugiaţi din Siria, la care se adaugă migranţi din Afganistan şi Irak.

Turcia şi-a deschis vineri frontierele migratorii cu UE, ameninţând că va lăsa să treacă un nou aflux de refugiaţi sirieni dacă nu obţine un sprijin activ de la UE în disputa sa cu Rusia în Siria.

Uniunea Europeană şi-a exprimat sâmbătă "preocuparea", declarându-se dispusă să ofere un ajutor suplimentar Greciei şi Bulgariei, pentru a face faţă afluxului de migranţi dinspre Turcia vecină.