În China au apărut de trei ori mai mulţi miliardari decât în SUA în ultimul an

Zona Marii Chine, care include China continentală, Hong Kong şi Taiwan, a generat 182 de miliardari noi în intervalul 1 februarie 2019 - 31 ianuarie 2020. Astfel, numărul miliardarilor chinezi a ajuns la 799, conform Clasamentului Hurun 2020 privind Oamenii Bogaţi.În aceeaşi perioadă, în Statele Unite au apărut 59 de miliardari noi.În pofida faptului că epidemia gripală afectează economia Chinei, a doua ca mărime din lume, există factori care stimulează creşterea valorii companiilor chineze specializate în educaţie online, jocuri online şi producerea de vaccinuri, notează raportul.În contextul măsurilor de carantină luate din cauza virusului gripal, solicitările pentru servicii online au crescut în China, stimulând veniturile unor miliardari precum Robin Li of Baidu, proprietarul popularei platforme de jocuri online iQiyi.Au avut rezultate bune şi antreprenori specializaţi în producerea de vaccinuri, inclusiv An Kang, de la Hualan Biological Engineering, şi Jiang Rensheng, patronul Zhifei Biological Products.„China are în prezent mai mulţi miliardari decât SUA şi India împreună”, remarcă Rupert Hoogewerf, preşedintele institutului care elaborează Clasamentul Hurun.Conform clasamentului, în Statele Unite sunt 629 de miliardari, iar în India 137. Printre antreprenorii deveniţi miliardari în China se numără Cheng Xianfeng, de la producătorul de medicamente Yifan Xinfu Pharmaceutical, şi Shen Ya, de la grupul de retail Vipshop.