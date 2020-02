SEGA: O firmă rusească va construi Balkan Stream prin Bulgaria

Compania rusă IDC (Infrastructure Development and Construction), înregistrată la Belgrad, care a fost principalul executant pentru construcția conductei de gaze Turk Stream prin Serbia, va fi subcontractant al secţiunii bulgare a gazoductului, a informat corespondentul BGNESS la Belgrad.



După cum se cunoaşte, premierul Boiko Borisov a botezat "partea bulgară" a gazoductului cu numele de Balkan Stream, potrivit agentiei bulgare SEGA, citată de Rador.







Autorizația de construire a conductei din Bulgaria până în Serbia a fost acordată de un consorţiu saudit - Arkad. Portalul Si News amintește că Bulgartransgaz a semnat un acord de 1,1 miliarde de euro cu Arkad, care îşi are sediul în Arabia Saudită.





IDC va construi peste 100 de kilometri de conductă de gaz de la granița cu Serbia, pe teritoriul Bulgariei, ca unul dintre subcontractanții construcției. Compania va folosi utilajele și o parte din lucrătorii cu care s-a construit Turk Stream prin Serbia. Vor pregăti terenul, vor instala și suda conductele gazoductului, adică va fi oferit un serviciu complet.





Informațiile confirmă o declarație a șefului Srbijagas, Dușan Bayatovic, potrivit căreia companiile care au construit porțiunea sârbă a Turk Stream îi pot ajuta pe vecinii din Bulgaria să își termine munca cât mai curând posibil, deoarece fără partea bulgară a conductei, nu va exista gaz pentru Serbia.





IDC va construi conducta de la granița cu Serbia până în interiorul Bulgariei, folosind propria tehnică. Contractul cu executanţii a fost deja semnat, iar lucrarea va începe în martie. Construcția traseului prin Bulgaria este împărțită la cinci subcontractanți, care trebuie să finalizeze construcția a două stații de comprimare în Bulgaria. Potrivit ziarului "Politika", compania rusă a câștigat licitația pentru construcția Turk Stream prin Serbia ca principal executant, iar unul dintre subcontractanții lor este Srbijagas împreună cu italiana Saipem.





Secțiunea principalului gazoduct din Bulgaria până la granița cu Ungaria, care va furniza gaz rusesc de la Turk Stream, a fost proiectată de consorțiul italiano-sârb Saipem-Srbijagas. Serbia urmează să finalizeze construcția unei stații de comprimare a gazelor la granița cu Ungaria, unde continuă Turk Stream.





Conform informațiilor, cea mai mare problemă cu care s-a confruntat afacerea a fost găsirea de sudori, care sunt puțini în Serbia și fără de care lucrarea nu poate fi finalizată.





Primul tronson de 11 kilometri al conductei Turk Stream (Balkan Stream) pe teritoriul Bulgariei a fost deja finalizat de o companie locală, cu o valoare a proiectului de 14,2 milioane de euro. Construcția celei de-a doua secțiuni a conductei de gaz este de așteptat să fie finalizată până în următorul sezon de încălzire.





În mai 2017, Gazpromul rusesc a început construcția primei porțiuni a conductei Turk Stream, prin amplasarea unei conducte de 930 de kilometri sub Marea Neagră până la coasta turcească. Este destinată alimentării cu gaz a Turciei. O altă parte a conductei, prin care se va furniza gaz către țările din sudul și sud-estul Europei, are 180 de km lungime și va trece prin teritoriul turc până la granița cu țările vecine. Capacitatea fiecăreia dintre cele două secțiuni ale conductelor este de 15,75 miliarde de metri cubi de gaz pe an.