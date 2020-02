OMS nu va anunța formal o eventuală pandemie de coronavirus: Terminologia nu va evita nicio infecție și nu va salva nicio viață

"Trebuie să ne concentrăm pe stoparea (epidemiei), făcând tot posibilul pentru a ne pregăti pentru o eventuală pandemie", afirmat marți seara directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus."Conceptul de pandemie presupune că toată populația mondială este susceptibilă să fie expusă la o infecție și că o parte a ei poate potențial să se îmbolnăvească", explica cu o zi în urmă Dr Michael Ryan, directorul programului pentru urgențe al OMS.Pentru moment, OMS consideră că Covid-19 nu corespunde acestei definiții."Asistăm la epidemii în diferite părți ale lumii, care afectează țări în maniere diferite și care cer răspunsuri pe măsură", a spus Tedros Adhanom Ghebreyesus.Dar, dacă această apreciere ar urma să se schimbe, nu va face obiectul unei declarații formale și oficiale e OMS, spre deosebire de clasarea Covid-19 drept "urgență publică de anvergură internațională", în 30 ianuarie.Dacă va aprecia că este vorba de o pandemie, OMS va începe pur și simplu să folosească acest cuvânt, care provine din greaca veche.Absența unei declarații formale provine din faptul că OMS a abandonat fostul său sistem de alertă. Acesta avea șase faze, iar faza 6 corespundea unei pandemii, așa cum a fost cazul gripei A/H1N1 din 2009."Dacă lăsăm la o parte chestiunile de terminologie, sfaturile noastre rămân aceleași și vom continua să lucrăm cu statele pentru a limita transmiterea virusului, pregătindu-ne în același timp pentru o propagare mai amplă", potrivit unui purtător de cuvânt al OMS."Putem considera că e vorba de o pandemie sub toate aspectele în afara numelui și este doar o chestiune de timp înainte ca PMS să înceapă să folosească acest termen", crede însă un expert britanic, Dr Bharat Pankhania (Universitatea Exeter)."Cuvinte precum pandemie deturnează atenția: ce trebuie înțeles este situația din fiecare țară", afirmă un alt expert, Pr David Heymann (London School of Hygiene and Tropical Medicine)."Avem nevoie de fapte, nu de frică", insistă și Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Folosirea cuvântului pandemie nu corespunde faptelor la ora actuală, dar ar putea cu siguranță să provoace frică. Nu este momentul să ne concentrăm asupra cuvântului pe care îl folosim: acesta nu va evita nicio infecție și nu va salva nicio viață".