"Societatea iraniană este bolnavă", spune fiul fostului preşedinte

Societatea iraniană este bolnavă din punct de vedere fizic şi politic, a spus fiul cel mai tânăr al lui Akbar Hashemi Rafsanjani, unul din principalii arhitecţi ai revoluţiei iraniene, într-unul din foarte puţinele interviuri pe care le-a acordat, potrivit The Guardian, citat de Rador.







Yasser Rafsanjani a reflectat asupra victoriei covârşitoare obţinute de conservatori, pe fondul unei prezenţe la vot care a atins un minim record, de 42%, la alegerile parlamentare din weekend. El a spus că în Iran democraţia a fost "castrată" de forţe din afara parlamentului, inclusiv miliţiile.





Rafsanjani a mai spus că unii conservatori intransigenţi din ţara sa sunt la fel de răi ca susţinătorii lui Donald Trump, dar a făcut apel la dialog între SUA şi Iran pentru reglementarea diferendului privind acordul nuclear.





Akbar Rafsanjani a fost o personalitate cu o putere uriaşă a Iranului post-revoluţionar. Fiind comandant-şef în timpul războiului dintre Iran şi Irak şi ulterior preşedinte, el l-a ales pe Ali Khamenei în calitate de lider suprem. Ca membru al uneia din cele mai cunoscute familii politice din Iranul post-revoluţionar, comentariile lui Yasser Rafsanjani reliefează diviziunile profunde şi nesoluţionate din societatea iraniană.





Criticii spun că triumful conservatorilor la alegerile parlamentare a fost o victorie aranjată în urma căreia reformiştii şi membrii opoziţiei au fost puşi în faţa unor opţiuni dificile privind modalitatea de a face politică de acum înainte. Mulţi reformişti marcanţi au fost opriţi să candideze de Consiliul Gardienilor, organism cu 12 membri format din jurişti şi clerici care în principal răspund în faţa lui Khamenei.





Vina pentru absenteismul masiv a fost împărţită, în ciuda insistenţei conducerii că iranienii au datoria religioasă de a vota.





În conversaţia cu reporterii de la Guardian, în casa de la nord de Teheran în care tatăl său a locuit 35 de ani, Yasser Rafsanjani a spus: "Oamenii votează atunci când cred că asta va crea schimbări. Oamenii au simţit că ei transmit mereu un mesaj guvernului, dar nu sunt ascultaţi. La ultimele alegeri, oamenii au votat pentru un parlament care să aducă schimbări, iar asta nu s-a întâmplat, dar există forţe în afara parlamentului - politicieni, gărzi militare - care limitează puterea parlamentului".





El a adăugat: "Democraţia a devenit un eunuc. A fost castrată. Societatea noastră este oarecum bolnavă. Noi suntem infectaţi de virusuri... cum ar fi coronavirus, dar şi de un virus societal care îi face pe oameni să nu îi respecte pe ceilalţi".





Tatăl său a fost ales preşedinte pentru prima dată în 1989 şi a avut două mandate până în 1997 înainte de a intra în Parlament în 2000. Apoi a fost ales în comitetul experţilor cu 86 de membri şi a devenit preşedintele acestuia în 2007. El a fost descalificat să candideze la preşedinţie în 2013.





Yasser Rafsanjani a insistat că dacă tatăl lui, care a fost şi scriitor pe lângă politician, ar mai fi fost în viaţă, ar fi fost profund dezamăgit. Dar ar fi încercat să dea speranţă societăţii iraniene la fel cum a făcut în toată viaţa lui, şi ar fi pledat pentru contactul cu alte ţări, a spus Rafsanjani.





"Tatăl meu i-a spus preşedintelui Hassan Rouhani când a semnat planul comun de acţiune globală, sau acordul nuclear iranian, că acest acord are patru duşmani principali: ţările arabe care au destui bani de cheltuit, lobby-ul israelian din SUA, intransigenţii republicani din SUA şi dogmaticii din Iran. Extremiştii din SUA şi Iran au cooperat de fapt unii cu alţii.





Acum, aceste noi alegeri arată că extremiştii iranieni devin mai puternici".





Deşi a recunoscut că rezultatul scrutinului ar putea fi interpretat ca un semnal că Iranul se retrage din implicarea alături de Occident şi că interacţiunea preşedintelui Rouhani cu noul parlament al Iranului este restricţionată, el a evidenţiat importanţa continuării dialogului.





"Eu cred în negocieri şi acordul nuclear a arătat că dacă vrei să vorbeşti cu lumea trebuie să te aşezi la masa negocierilor", a spus el. "Uneori, eu le spun unora din prietenii mei că ar fi trebuit să îl înfruntăm pe Donald Trump, cu sau fără acord, măcar pentru că ar ajuta la prevenirea unora din cele mai nebuneşti acte ilegale ale lui."





Rafsanjani l-a descris în mod repetat pe Trump ca fiind nebun şi l-a acuzat de asasinarea generalului cu cel mai mare grad din Iran, Qassem Suleimani, pentru a-şi promova campania în vederea realegerii. Dar nu a exclus discuţiile cu SUA în perioada în care sancţiunile sunt în vigoare.





El a spus: "Accept negocieri în orice moment. Când noi am semnat acordul nuclear în 2015, economia noastră a început să crească şi asta an de an".





Copiii lui Rafsanjani au întâmpinat în mod repetat dificultăţi din partea regimului, chiar şi înainte de decesul tatălui lor în 2017. Mohsen, unul din fraţii lui Yasser, şi sora lui Faezeh Hashemi au fost trimişi la închisoare în Teheran în 2012.





Faezeh i-a cerut de curând ayatolahului să demisioneze şi a propus ca femeile să candideze la alegerile prezidenţiale de anul viitor. Asistenţii săi au spus că interviurile pentru presa străină sunt blocate.





Un al doilea frate, Mehdi Hashemi, a fost închis timp de 15 ani pentru acuzaţii de corupţie în 2015 şi i s-a interzis să ocupe funcţii publice.





Înainte de a merge să-şi viziteze fratele în penitenciar, Yasser a spus că a arunca oamenii în închisori pentru convingerile lor nu este răspunsul. "Tatăl meu a spus mereu că poţi elimina cadavre dar nu poţi şterge idei".