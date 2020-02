Un german ar fi intrat în mod deliberat cu mașină în mulțime în timpul unui carnaval din Germania / Peste 30 de persoane au fost rănite - UPDATE

UPDATE 19.22: ”Presupunem că a fost un atac”, a spus purtătorul de cuvânt al Poliției, citat de ziarul Bild, scrie Reuters.

Totodată, purtătorul este citat spunând că nu există indicii că a fost un atac motivat politic.

Update 17.58: Ziarul german Bild spune că peste 30 de persoane au fost rănite după ce o mașină a intrat oamenii prezenți la Carnavalul ”Lunea Rozelor”, scrie Reuters. Multe dintre persoanele rănite au răni care le pun viața în pericol.

Poliția germană spune pe Twitter că paradelor dedicate carnavalului au fost anulate în statul Hesse, ca măsură de precauție.

Poliția a refuzat să spună că a fost un atac deliberat. Mass-media germană a relatat că printre cei răniți se află și copii și citează martori spunând că șoferul a părut că a intrat în mod deliberat în mulțime.

Fotografiile publicate online arată ofițerii de poliție stând alături de un Mercedes-Benz care pare să fi fost implicată în incident.

Mass-media germană săune că șoferul a rupt în mod deliberat barierele de plastic puse de poliție în zona de paradă.

Mașina a continuat prin mulțime pentru aproximativ 30 de metri înainte ca aceasta să se oprească.

#Germany #Volkmarsen



Images of the area were the incident happen. The prepartor is arrested. No info is given if he was drunk or he did this as a attack ! 15 Injured most were childrens pic.twitter.com/68OHYvKGWs