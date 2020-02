Mike Bloomberg a scos din propriul buzunar 464 mil. dolari pentru campanie, record absolut. Principalii săi contracandidați democrați abia se descurcă, apelând la credite sau la mila susținătorilor

Bloomberg se află pe locul 9 în topul miliardarilor lumii, cu o avere estimată la 55,5 mld. dolari.Candidatul a cheltuit 220,6 de milioane de dolari numai în ianuarie, cea mai mare parte pentru reclamă și pentru constituirea în regim de urgență a unei echipe de campanie ce are acum peste 2.000 de angajați. Bloomberg și oamenii săi afirmă că vastele sale resurse și poziția sa echilibrată înseamnă că este cel mai bun contracandidat pentru actualul președinte.”Mike este singurul candidat cu experiența și resursele necesare pentru a crea infrastructura la nivel național de care democrații au nevoie pentru a-l bate pe Donald Trump, a declarat managerul său de campanie, Kevin Sheekey.Bloomberg a cheltuit în ianuarie 126,5 milioane de dolari pe reclame TV, iar 45,4 mil. dolari pe publicitate pe internet, peste jumătate pe Facebook.Alți competitori din rândul Partidul Democrat au probleme financiare, sau au ”cufărul” de campanie aproape gol. Senatoarea Elizabeth Warren a cheltuit în ianuarie de două ori mai mult decât a strâns și a fost nevoită să apeleze la o linie de creditare de 3 milioane pentru a nu rămâne fără bani.De asemenea, Pete Buttigieg a făcut joi un apel de urgență către susținători pentru strângerea a 13 milioane de dolari înainte de 3 martie, adică înainte Super Tuesday, ziua când are loc scrutinul democrat intern în 14 state americane. Buttigieg a adunat doar 6 mil. dolari în ianuarie.Bernie Sanders a strâns puțin peste 25 mil. dolari în ianuarie și mai are rezerve de aproape 17 mil. dolari. Fostul vicepreședinte Joe Biden a început luna februarie cu 7,1 milioane de dolari rămași în conturile de campanie.