Israel: Netanyahu anunţă un plan de construire a mii de locuinţe în zone disputate din Ierusalim

Benjamin Netanyahu a declarat că vor fi construite cel puţin 4.000 de locuinţe, dintre care 3.000 în colonia Givat HaMatos, situată la periferia sudică a Ierusalimului şi alte 1.000 în zona Beit Safafa, în Ierusalimul de Est, informează site-ul Ynetnews.com şi cotidianul Times of Israel.„Intenţionăm să construim cartierul Givat Hamatos, am eliminat toate impedimentele”, a declarat Benjamin Netanyahu în cursul unei vizite în colonia Har Homa, situată lângă Givat HaMatos.„Trebuie să spun că 1.000 de locuinţe vor fi plasate pe piaţă imediat, în următoarele zile (...). Locuitorii arabi au o problemă locativă, iar noi le oferim o soluţie”, a spus Netanyahu, referindu-se la proiectul din zona Beit Safafa.Purtătorul de cuvânt al preşedintelui Autorităţii Palestinene, Mahmoud Abbas, a condamnat anunţul lui Benjamin Netanyahu. „Insistenţa lui Netanyahu de a construi mii de locuinţe în colonii generează distrugerea sistematică a soluţiei privind două state şi este implementarea planului de pace al preşedintelui SUA, Donald Trump”, a declarat Nabil Abu Rudeineh.Organizaţia de stânga Pace Acum (Peace Now) a criticat, de asemenea, iniţiativa, catalogând-o drept o „manevră electorală cinică”.„Acesta este ultimul punct care poate permite contiguitate teritorială între Betleem şi Ierusalimul de Est - cea mai semnificativă zonă metropolitană palestiniană, iar dacă va fi construit acest cartier nu va fi posibil să fie unite cele două oraşe. O astfel de politică nu poate fi aprobată de un guvern de tranziţie fără un mandat al publicului. Prin urmare, este vorba de o nouă manevră electorală cinică a lui Netanyahu în detrimentul tuturor cetăţenilor israelieni", a transmis organizaţia.