VIDEO Aproximativ 200 de maşini implicate într-un accident pe o autostradă din Canada / Doi morți și zeci de răniți

Aproximativ 200 de autovehicule au fost implicate într-un accident produs pe o autostradă din apropiere de Montreal, din cauza unei furtuni de zăpadă. Două persoane au murit, iar alte aproape 70 au fost rănite, potrivit presei canadiene.

Accidentul a avut loc în apropiere de Montreal, pe autostrada 15, unde aproximativ 200 de mașini s-au ciocnit în lanț. Vehiculele tamponate, între care şi un autobuz şcolar, s-au întins pe o distanță de un kilometru.

În urma accidentului, doi oameni au murit şi aproape 70 au fost răniţi.

Imaginile arată mașini răsturnate, aruncate unele peste altele s-au transformate într-un morman de fiare. Scena a fost descrisă drept apocaliptică de către echipajele de intervenţie.





"Am intervenit la scena multor accidente, dar acesta este unul chiar mare. (...) Din fericire, am avut sprijinul echipelor din oraşele din jur, care au venit cu echipamente de descarcerare. Am avut nevoie de multe asemenea echipamente”, a afirmat pompierul-şef al operațiunii, Marc Andre Breton, citat de presa canadiană, scrie Mediafax.

Accidentul a avut loc în condiții de vizibilitate extrem de redusă, din cauza viscolului. Ministrul Transporturilor, Francois Bonnardel, a declarat că zona este una în care curenții puternici vin de pe râu, creând condiții subite de viscol.