VIDEO Vladimir Putin, interpelat de o femeie din Sankt Petersburg, care l-a întrebat cum poate trăi cu 160 de euro pe lună

Петербурженка спросила Путина, какая у него зарплата, сколько стоит сходить в магазин и как прожить на 10 тысяч 800 рублей. Президент ответил pic.twitter.com/70VnhYCPsB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 19, 2020

Femeia, care a afirmat că suferă de un handicap și edem cerebral, a lansat întrebarea la finalul unei ceremonii din fosta capitală imperială a Rusiei. Aceasta l-a chestionat pe Putin dacă, în opinia lui, este posibil să trăiești în Rusia cu un salariu lunar de 10.800 ruble (circa 157 euro)."Cred că este foarte dificil", a admis Putin, care are un salariu lunar de peste 770.000 de ruble (11.215 euro), potrivit datelor oficiale.Venitul minim necesar - suma considerată indispensabilă de către autorități - este în prezent de circa 11.300 ruble (164 euro) pentru Sankt Petersburg."Salariul dvs este probabil de 800.000 de ruble", a continuat femeia, care l-a întrebat pe președinte despre prețul chiriilor, despre cumpărăturile zilnice, prețuri, etc, insinuând că Putin este străin de problemele cu care se confruntă persoanele defavorizate."Președintele nu are cel mai mare salariu" din țară, a replicat Vladimir Putin, înainte de a invoca o serie de măsuri care vizează creșterea alocațiilor sociale în Rusia și care urmează să fie adoptate în scurt timp."Statul va face tot ce este în măsuri să facă", a susținut președintele.