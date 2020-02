SUA, alegerile primare democrate: Sanders trece pe primul loc la nivel național, avans solid pentru Bloomberg (sondaj)

Pe fondul performanțelor la primarele din Iowa și New Hampshire, Sanders este cotat cu 32% din intențiile de vot ale alegătorilor democrați în februarie, cu 9 puncte în plus față de ianuarie, potrivit sondajului lunar Washington Post-ABC.În schimb, Joe Biden pe primul loc în lunile precedente, acuză o cădere puternică și pierde 16 puncte, clasându-se pe locul doi, cu 16% din intențiile de vot.În plin avans, fostul primar al New Yorkului Michael Bloomberg este pe locul trei, cu 14%, urmat de senatoarea progresistă Elizabeth Warren, cu 12%.Pete Buttigieg, care s-a remarcat prin rezultatele bune la alegerile din Iowa și New Hampshire, nu este cotat decât cu 8% din intențiile de vot.Sondajul a fost publicat cu câteva ore înaintea unei importante dezbateri organizate în statul Nevada, unde alegătorii democrați se vor pronunța sâmbătă. Va fi prima dezbatere televizată în campania miliardarului Michael Bloomberg, acuzat de adversarii săi că și-a "cumpărat" locul în cursa prezidențială.Sondajul Washington Post-ABC News are o marjă de eroare de 6 puncte procentuale și nu a fost efectuat decât pe un eșantion reprezentativ de 408 alegători democrați și cu tendință democrată.