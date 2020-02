Ministrul cipriot de interne, despre ”Miresele din România”: Stop falşilor studenţi şi căsătoriilor fictive cu scopul obţinerii de azil în Europa

În topul listei de priorităţi ale Ministerului de Interne din Cipru se află combaterea fluxurilor migratorii, iar ministrul Nikos Nouris se arată decis să ia măsuri pentru combaterea cazurilor "solicitanţilor de azil" a căror viaţă nu este în pericol şi, prin urmare, sunt caracterizaţi drept migranţi economici. Într-un interviu pentru Kathimerini, ministrul de interne spune că, pe lângă eforturile care se fac pentru problemele venite din partea de nord a insulei (ocupată de Turcia n.trad.), atenţia este îndreptată si asupra cazurilor de persoane din ţări terţe care vin legal în Cipru şi apoi solicită azil, citează Rador.







Atenţia Ministerului de Interne faţă de cazurile care au tangenţă cu reţele de traficanţi rezultă din radiografia realizată asupra structurii fluxurilor migratorii. Pe baza datelor prezentate de Nikos Nouris, „în 2019, am avut aproximativ 13.000 de solicitanți de azil în Republica Cipru. 7.500 de cazuri provin de pe linia de separare (de teritoriile ocupate de Turcia din nordul insulei n. trad.), aproximativ 500 vin de pe mare și există un număr mare de solicitanți de azil din țări terțe care sosesc legal în Cipru". În categoria modalităţilor legale de intrare pe teritoriul Ciprului intră candidaţii la admiterea la diverse colegii şi căsătoriile fictive.







L-am întrebat pe ministrul de interne dacă informaţiile şi datele aflate în posesia sa vizează toate colegiile sau doar o parte din acestea, iar el a spus: "Nu voi vorbi despre cifre. Ceea ce vreau să spun este că anul trecut au depus cerere de azil 2.000 de studenţi proveniţi de la colegii. Au venit în Cipru pentru că nu li se cere viză sau o obţinuseră ca studenţi şi la sfârşitul primului an în loc să înceapă al doilea an, aleg metoda depunerii cererii de azil". În acest punct, Nouris a clarificat intenţiile guvernului şi ale lui însuşi. "Doresc să transmit un mesaj clar: pentru studenţii care aleg să depună cerere de azil fără a fi justificată, cererea va fi respinsă. Am respins o grămadă de cereri, nu voi aproba nici măcar una". Datele existente l-au determinat pe Nikos Nouris să se întâlnească cu Asociaţia Colegiilor. "Cei care trebuie să fie îngrijoraţi sunt cei care au făcut din anumite colegii incubatoare de solicitanţi de azil", a subliniat el.

Astfel de cazuri au fost identificate în domeniul învăţământului, cu implicarea unor colegii. Ministrul de interne spune cu subînţeles că ştie despre activitatea unor colegii, pe care le-a caracterizat drept incubatoare de solicitanţi de azil. Acţiuni similare sunt întreprinse de Ministerul de Interne şi împotriva căsătoriilor fictive încheiate în Cipru de bărbaţi din Asia pentru ca aceştia să obţină drept de şedere pe teritoriul european. Aici, după cum se dezvăluie, există reacţii din partea României, ţara de provenienţă a mireselor. În cadrul mai general al problemei migraţiei, Ministerul de Interne va construi un nou spaţiu de cazare de tip închis care va putea găzdui 500 de persoane.Căsătoriile fictive sunt o altă metodă care, potrivit ministrului cipriot de interne, este utilizată pentru obţinerea azilului în Cipru. "Am procedat la modificarea legislaţiei referitoare la căsătoriile civile. Vom finaliza în următoarele câteva zile unele amendamente şi vom trimite la parlament anumite modificări cu privire la legea căsătoriilor pentru a împiedica acest fenomen care astăzi evoluează într-o mare problemă şi nu face cinste Republicii Cipru. Avem deja sesizări serioase de la guverne europene, în special din România, o ţară din care, se pare, provin miresele care se căsătoresc în principal cu cetăţeni din Asia", mai spune Nikos Nouris în interviul acordat ziarului nostru.Ministerul de Interne acţionează în paralel şi în direcţia rezolvării situaţiilor existente, creând un nou centru de găzduire lângă cel existent la Kokkinotrimithia. Noul centru va avea o capacitate de 500 de persoane, estimându-se că cheltuielile de funcţionare a lui se vor ridica la 2 milioane de euro pe an. "Centrul va fi de tip închis, pentru a se putea conforma politicii repatrierilor, condiţie impusă de FRONTEX. Nu vom păstra oameni acolo, ci îi vom găzdui, subliniez. Ni s-a spus în mod categoric că pentru ca FRONTEX să ne poată ajuta în problema repatrierilor, este nevoie să-i convingem că avem spaţii care să poată, numeric şi cantitativ, să-i găzduiască pe solicitanţii de azil".