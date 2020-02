Coronavirus: Renunţaţi la mască şi spălaţi-vă pe mâini - sfatul unui oficial din sectorul epidemiologic

"Oricând sunteţi ameninţaţi de vreo boală contagioasă, există diverse stadii de alertă, de la o teamă de înţeles la nişte temeri absolut exagerate", afirmă Fauci.





Instituţiile guvernamentale, inclusiv institutul dlui Fauci, sunt asaltate cu apeluri telefonice şi cu mesaje email venite din partea unor oameni îngrijoraţi, la fel cum erau cei din perioada alertelor pentru Ebola şi SARS.





Fauci şi-a amintit că o asistentă medicală, care fusese infestată cu virusul Ebola, a luat un avion până în Ohio pentru că nu avea simptome şi nu risca să infecteze pe nimeni. Brusc, oameni de peste tot s-au gândit că toate avioanele sunt nesigure.





- Produsele chinezeşti. Virusul corona se transmite în general de la om la om. "Obiectele imobile", aflate în containere din China care sunt trimise în SUA nu prezintă niciun fel de pericol în privinţa transmiterii virusului, afirmă Fauci. Acelaşi lucru este valabil şi pentru medicamentele venite din China.





Produsele importante în conformitate cu reglementările FDA (Food and Drug Administration - Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA, n. red.) sunt verificate de FDA şi trebuie să întrunească aceleaşi standarde ca produsele autohtone, a precizat, vinerea trecută, într-o declaraţie dr. Stephen Hahn.





- Soluţiile false. Totuşi, un pericol real îl reprezintă falsele remedii anti-coronavirus venite din partea unor escroci care profită de frica oamenilor. Hahn spune că FDA a înfiinţat un birou vizând combaterea fenomenului, care urmăreşte îndeaproape produsele frauduloase şi false care pretind că ar vindeca persoanele infestate cu acest virus.





Dr. Fauci nu vrea ca oamenii să se îngrijoreze, dar mulţi sunt deja îngrijoraţi.





Luna tecută, Nancy Lamascus-Smith din Portland, statul Oregon, a primit de la Amazon, prin poştă, un pachet venit din China. "Am întrebat-o în glumă pe sora mea dacă să mă îngrijorez", povesteşte ea. "Mi-a spus să mă spăl pe mâini şi să nu mă apropii de ea!".





Fauci nu vrea ca oamenii să se sperie de virusul corona, întrucât pericolul este "minuscul". Dar el vrea totodată că oamenii să se arate mai precauţi faţă de "epidemia de gripă, care tocmai înregistrează un al doilea val". "În acest an, au murit de gripă mai mulţi copii comparativ cu ultimii zece ani, dacă nu chiar mai mult. "În schimb, oamenii se tem să mai meargă într-un rstaurant chinezesc".





Fauci i-a sfătuit pe oameni să se ferească de "pericolul real" al gripei de sezon, apărându-se astfel totodată şi în faţa unui eventual virus corona.





În afară de asta însă, Fauci spune să renunţăm la măşti dacă nu suntem contagioşi, să nu ne temem că vom lua vreun virus de la produsele chinezeşti şi, bineînţeles, să nu îi ocolim pe chinezi sau restaurantele chinezeşti."Primeam telefoane de la oameni din Sacramento care mă întrebau: "Pot să iau un avion până la Seattle?", povestşte Fauci. "Adică, cum? Ce legătură are una cu alta?""Vrem să îi asigurăm pe cetăţeni că, în perioada actuală, nu există probe care să dovedească faptul că alimentele simple sau cele împacetate pot fi asociate cu transmierea virusului; aşadar, nu există niciun motiv de îngrijorare", a mai prcizat dr. Hahn. "Mai mult, nu există probe care să fi dovedit că Covid-19 (denumirea oficială a virusului corona, n. red.) ar avea vreo legătură cu produsele din import pentru oameni sau animale, iar, în SUA, nu s-a înregistrat niciun caz de infestare cu Covid-19 care să fi fost asociat cu produsele din import".Biroul le-a recomandat marilor producători să monitorizeze "piaţa online" pentru asemenea produse, acestea urmând să intre sub ancheta FDA şi a altor birouri vizând respectarea legii. Acastă forţă a colaborat deja cu comercianţii pentru a elimina de pe piaţă peste o duzină de asemenea produse, care erau comercializate online.. Singurele persoane care au nevoie de măşti sunt cele deja infectate, ca să evite să îi infecteze şi pe alţii. Măştile vândute în magazine nici măcar nu sunt atât de bune încât să poată proteja pe cineva cu adevărat. "În prezent, în Statele Unite, nu există absolut niciun motiv pentru arborarea unor asemenea măşti", a mai spus dr. Hahn."Spălaţi-vă pe mâini oricât de des. Staţi departe de locurile aglomerae, unde oamenii tuşesc şi strănută. Dacă tuşiţi sau strănutaţi, acoperiţi-vă gura", spune el. "Ştiţi, toate astea sunt lucruri pe care le spunem în fiecare an".