Cine este Alexandra de Taddeo, studenta rusofilă din centrul scandalului Griveaux, favoritul lui Macron retras din cursa pentru primăria Parisului

Plasată marți sub control judiciar, Alexandra de Taddeo a confirmat în fața anchetatorilor că era destinatara imaginilor, dar a negat orice implicare în difuzarea lor, potrivit avocatului său.Publicarea lor online, revendicată de Piotr Pavlenski, a bulversat campania pentru alegerile municipale din Paris și l-a constrâns pe Benjamin Griveaux, un apropiat al lui Emmanuel Macron, să se retragă din cursă.Originară din Metz, în estul Franței, această tânără femeie brunetă de 29 de ani trăiește din 2010 în Paris, într-un apartament din luxosul arondisment XVI.După cursurile urmate la EFAP, o instituție de comunicare, urmează un dublu curs de master la Institutul de studii politice din Toulouse (sud-vest) și la Universitatea Paris II Panthéon-Assas, cea mai importantă universitate juridică franceză.A terminat în decembrie un stagiu de șase luni la Unesco, "neremunerat, în sectorul educației", a precizat organizația."Este o fată care trăiește pe banii părinților", spune o sursă apropiată dosarului.Yves Surel, profesor de științe politice la Assas, care a condus lucrarea sa privind "Politica externă a Federației Ruse în privința Arcticii", își amintește de o cercetare "mai degrabă bună" a unei "studente evident inteligente".Proximitatea rusească a tinerei nu se oprește la studii. În 2017, intervievează personalități ruse în emisiunea "Obliques" difuzată la radio Fréquence Protestante.Pasiunea sa pentru radio - este președinta asociației "Assas Radio" - a determinat-o să proiecteze în 2018 crearea unei emisiuni asupra pre-campaniei pentru alegerile municipale.Un alt candidat la funcția de primar al Parisului, Gaspard Gantzer, își amintește că a fost contactat de tânără în noiembrie 2018. "Mi-a scris pentru a vedea dacă aș accepta să-i răspund la întrebrăi. Am spus +De ce nu?+ și i-am lăsat numărul de telefon dar nu a mai sunat niciodată", povestește fostul consilier al lui François Hollande.Benjamin Griveaux, pe atunci purtător de cuvânt al guvernului, a fost contactat și el de Alexandra, în mai 2018, via Instagram."A făcut acest lucru cu numeroși politicieni și nu doar cu candidații la primăria Parisului", spune o altă sursă apropiată dosarului.Griveaux i-a transmis ulterior prin mesageria privată a Facebook înregistrări video cu caracter sexual. Ancheta va stabili cu ce intenții a înregistrat și conservat tânăra aceste imagini, care ar fi trebuit să dispară într-un minut.La sfârșitul lui 2018, se întâlnește cu Piotr Pavlenski după ieșirea acestuia din închisoare. Activistul fusese condamnat la 11 luni de închisoare după incendierea fațadei unei sucursale a Băncii Franței în octombrie 2017.Mai multe imagini îi arată împreună la diverse serate, inclusiv în compania avocatului și eseistului francez Juan Branco, care l-a apărat pe fondatorul Wikileaks Julian Assange și spune că l-a "consiliat" pe Pavlenski înainte de difuzarea înregistrărilor video.Alexandra de Taddeo este "antiteza mea", "un simbol al prudenței burgheze" cu "un mare apartament în prestigiosul arondisment XVI", explica Piotr Pavlenski în iulie pentru New York Times. "O iubire tragică".