Exodul veneţienilor. În 50 de ani s-a pierdut două treimi din populație

„Noi venețienii, ne simțim un pic ca indienii. Veneţia are 52.000 de rezidenți și 30 de milioane de turiști pe an. Deci da, este ca și cum te-ai afla într-o rezervaţie", afirmă Zago.În ultimii 50 de ani s-a mutat două treimi din populație. Un exod marcat și de trista numărătoarea inversă care a apărut într-o vitrină.„Mai puțini locuitori înseamnă mai puține servicii”, spune Matteo Secchi, președintele asociației de rezidenți.„Dacă serviciile lipsesc, oamenii pleacă. Este un cerc vicios”, adaugă acesta.În lagună mai rezistă trei magazine alimentare și o piaţă de peşte. De altfel, cine își poate permite să plătească o chirie dublă comparativ cu centrul Parisului pentru un magazin care riscă să ajungă sub apă?„Ultima dată a ajuns până aici și noi am fost primii care am fost inundaţi”, spune Secchi, dezolat, amintind de pagubele provocate de inundația din noiembrie 2019.Din ianuarie, orașul a introdus o taxă de intrare progresivă, care ajunge până la zece euro în zilele cu timbru negru, cele care corespund vârfului sezonului turistic.De asemenea, administrația studiază şi o serie de sisteme menite să complice accesul în oraş, fără rezervări la hotel, începând din anul 2022.„Niciun fel de interdicţii, numai că trebuie să începem să controlăm fluxul de turiști”, explică primarul, Luigi Brugnaro