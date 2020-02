John Kelly, fost șef de cabinet al lui Trump, vorbește despre lucrurile cu care nu a fost de acord cu președintele american

Procedura de destituire, Coreea de Nord, imigrația: John Kelly, fost șef de cabinet al lui Donald Trump, a făcut în această săptămână o listă a lucrurilor cu care nu a fost de acord cu președintele american pentru care a lucrat până în ianuarie 2019, relatează Le Vif , citat de Rador.„Chief of staff”-ul de la Casa Albă este un om-cheie al președinției americane. Adevărat braț drept al președintelui, el este, de facto, adesea, coordonatorul acțiunilor administrației.Despre locotenent-colonelul Alexander Vindman, demis vineri din Consiliul securității naționale, după ce a depus una din mărturiile cheie din ancheta privind destituirea lui Donald Trump, fostul șef al cabinetului de la Casa Alba a afirmat:„A făcut exact ce îi învățăm să facă toată cariera lor (...) I-a spus șefului său ce a auzit”, a spus John Kelly.Liderul nord-coreean Kim Jong-un, cu care Donald Trump s-a întâlnit de trei ori?„El nu va renunța niciodată la armele lui nucleare”, a tranșat Kelly. “Președintele a încercat (...). Dar nu a mers. Eu sunt o fire optimistă în majoritatea timpului, dar sunt și realist și nu am crezut niciodată că dl Kim va face altceva decât să-și bată joc de noi, și a făcut-o într-un mod destul de eficient”.Migranții care vin în Statele Unite?„Sunt, în imensa lor majoritate, oameni cumsecade (...) Nu sunt toți hoți și criminali. Și nu e corect să fie numiți astfel. Am fost în dezacord cu președintele în mai multe ocazii”, afirmă cel care a susținut o viziune extrem de fermă a politicii de imigrație a Statelor Unite.Înainte de a deveni principalul consilier al lui Donald Trump la Casa Albă, în iulie 20017, dl Kelly, general de puşcaşi marini în retragere, a ocupat postul de ministru al securității interne în timpul primelor șase luni de președinție.