Noi capete de acuzare împotriva Huawei în Statele Unite; compania chineză e acuzată de spionaj industrial

Noua acuzație, depusă într-un tribunal din Brooklyn, New York, vizează furtul de secrete industriale. Procurorii americani susțin că Huawei a conspirat să sustragă informații secrete de la șase companii americane din domeniul tehnologiei și a încălcat legislația americană privind faptele de corupție.De asemenea, compania chineză este învinuită că a colaborat cu state aflate sub sancțiuni internaționale, precum Iran și Coreea de Nord.„Rechizitoriul ilustrează un portret al unei organizații ilegitime care nu are niciun fel de respect pentru lege”, au afirmat Richard Burr, președintele Comisiei pentru Informații din Senat și Mark Warner, vicepreședintele comisiei, într-o declarație comună.„Acesta este un pas important în combaterea activităților criminale ale Huawei direcționate de statul chinez”, au mai declarat aceștia.Huawei nu a dorit să ofere comentarii asupra noilor acuzații.Compania chineză a pledat nevinovată în luna ianuarie a anului trecut, când a fost acuzată de fraudă bancară și poștală, nerespectarea sancțiunilor impuse Iranului, și obstrucționarea justiției.