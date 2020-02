VIDEO O reclamă SAS care afirmă că absolut nimic nu este cu adevărat scandinav stârnește dezbateri pe rețelele sociale: Nu suntem mai buni decât vikingii

Imaginile au provocat o furtună în societățile scandinave foarte atașate de tradițiile lor culturale și unde venirea a sute de mii de migranți începând cu 2015 a provocat dezbateri animate legate de integrare și identitatea scandinavă.









Agenția daneză de publicitate &Co. care a realizat filmul pentru SAS a primit mailuri cu amenințări cu bombe.Publicat marți pe YouTube, filmul afirmă că "absolut nimic" nu este "cu adevărat scandinav" și că "totul este copiat": de la chiftelele de carne suedeze (turcești) la agrafele norvegiene (americane) trecând prin patiseria daneză (austriacă)."Nu suntem mai buni decât strămoșii noștri vikingi", spune un tânăr de culoare, în timp ce o voce din off adaugă: "luăm tot ce ne place din călătoriile noastre, adaptăm un pic și ... voilà!""Ce absurdități și ce ură de sine!", a scris pe Facebook Richard Jomshof, deputat și secretar național al Democraților Suediei, partid de extremă dreapta care a obținut 17,5% din voturi la parlamentarele din 2018.În Danemarca, Partidul Popular (DF), care a dictat o politică migratorie restrictivă timp de două decenii, înainte de a suferi o usturătoare înfrângere în iunie 2019, s-a arătat și el indignat.SAS "scuipă pe tot ce este cu adevărat danez", a acuzat vicepreședintele DF, Søren Espersen.În aceste țări unde "rușinea de a călători cu avionul" - o mișcare care incită oamenii să renunțe la acest transport aerian, pentru a proteja mediul - câștigă teren, unii au comentat asupra faptului că reclama SAS este incitația ideală."Dacă Greta (Thunberg, adolescenta suedeză care militează pentru climat) a făcut această reclamă pentru ca suedezii să călătorească mai puțin cu avionul, a reușit", ironiza un internaut, pe Twitter.Statele danez și suedez dețin în cote egale o treime din capitalul SAS (Scandinavian Airlines System), restul de 70% fiind deținut de investitori instituționali și privați.SAS a retras filmul înainte de a-l republica, dezactivând comentariile și a afirmat că a fost ținta unui atac cibernetic care i-a vizat conturile de Facebook și YouTube."Ne asumăm mesajul filmului potrivit căruia călătoriile ne îmbogățesc", a scris transportatorul scandinav, într-un comunicat. "Este regretabil că filmul a fost prost înțeles și că unii l-au deturnat în scopuri personale".Videoclipul aduna 60.000 "dislike" față de doar 4.000 "like" pe YouTube.