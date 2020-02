Egiptul a depășit pragul simbolic de 100 de milioane de locuitori / În ritmul actual, în 2030 țara va avea 120 de milioane de locuitori

Contorul electronic instalat pe clădirea în care se află Agenția pentru statistici (Capmas), în Cairo, oraș cu 20 de milioane de locuitori, a trecut de la 8 la 9 cifre pentru prima oară marți.Cea mai populată țară arabă, Egiptul ocupă locul trei la scara continentului, după Etiopia și Nigeria, și locul 14 la nivel mondial.În condițiile în care rata natalității a explodat în ultimii 30 de ani, cu o medie de 1,5 milioane de nașteri pe an, o cifră rezumă creșterea: în urmă cu trei decenii, în 1990, în Egipt trăiau "doar" 57 de milioane de oameni.Ritmul a încetinit ușor în ultimii ani, dar un copil se naște în medie la fiecare 17,9 secunde. Iar autoritățile încearcă acum să dezamorseze această bombă cu efect întârziat. În ultimii ani, au fost inițiate campanii de sensibilizare - precum "Doi, ajung" - dar rezultatele întârzie să apară.După devalorizarea monedei naționale, decisă în 2016 în cadrul unui program al FMI, dificultățile economice se acumulează, iar inflația a redus drastic puterea de cumpărare.Șomajul rămâne un vector de tensiuni sociale iar milioane de persoane au locuri de muncă precare, fără protecție socială și alimentează o economie informală.Circa un egiptean din trei trăiește sub pragul sărăciei, potrivit celor mai recente cifre ale Capmas. Ca în majoritatea țărilor arabe, Egiptul are o populație foarte tânără, cu peste 60% din cetățeni sub 30 de ani.În 2017, președintele Abdel Fattah al-Sissi a plasat suprapopularea în cadrul principalelor amenințări la adresa țării sale, alături de terorism.Vinerea trecută, într-o ședință de guvern, premierul Mostafa Madbouly a subliniat din nou această îngrijorare: "creșterea populației este cea mai mare provocare pentru stat (...) și acest lucru afectează securitatea națională".Dacă nicio politică eficientă nu este pusă în practică, Egiptul va avea 120 de milioane de locuitori în 2030, potrivit previziunilor Națiunilor Unite.