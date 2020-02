Interviu El Mundo: Fintan O'Toole, jurnalist și scriitor irlandez: "Un referendum de unificare va fi inevitabil în Irlanda"

Editorialistul Fintan O'Toole analizează alegerile irlandeze, convins că alternanța dintre două partide practic greu de deosebit (Fine Gael și Fianna Fail) s-a încheiat datorită ascensiunii Sinn Féin și că Brexitul a pus pe masă problema unificării.









de Carlos Fresneda, El Mundo (preluare Rador)



Este posibil ca Fintan O'Toole (Dublin, 1958) să fie cel mai precis cronicar al realității irlandeze. Cu un picior întotdeauna la Londra, O'Toole a reușit să-și analizeze vecinii britanici cu "distanța potrivită" în coloanele sale din "The Irish Times" și să scrie o carte - "Heroic Failure" - care luminează din afară zonele de umbră ale Brexitului. La opt zile după ce Regatul Unit a părăsit UE, Irlanda a mers la urne pentru nişte alegeri care promit să fie și istorice, citează Rador.****Fintan O'Toole: Aşa s-ar părea, văzut de la Londra. Dar rezultatul acestor alegeri are mult mai mult de-a face cu o criză internă din politica noastră. De fapt, doar 3% dintre alegători consideră Brexitul ca factor. Ceea ce se întâmplă în Irlanda este mai mult un produs al unei crize interne. Acest sistem politic pe care îl avem, alternând între două partide practic greu de deosebit (democrat-creştinul Fine Gael și centristul Fianna Fail), s-a încheiat după aproape un secol.Fintan O'Toole: Sinn Féin a reușit să ocupe spațiul natural pe care în orice altă țară îl ocupă o adevărată opoziție. Până de curând, sprijinul său era cântărit de memoria conflictului din Irlanda de Nord și de apropierea liderilor săi istorici de IRA. Dar asta este deja în urmă. Acestea sunt primele alegeri fără Gerry Adams. Noul lider, Mary Lou McDonald, este mai moderat și se va traduce într-un sprijin mai mare la urne. Negativismul este un lucru al trecutului. Pentru alegătorii tineri, conflictul este ceva îndepărtat.Fintan O'Toole: De asemenea, a existat un viraj către poziții mai moderate. Până acum două săptămâni, "linia roșie" a lui Sinn Féin pentru a face parte dintr-un ipotetic guvern de coaliție era sprijinul pentru "sondajul de frontieră". Dar acum nu merg atât de departe; ei se mulţumesc să vorbească despre "pregătiri" sau despre "un angajament" în vederea organizării unui referendum pentru unitatea Irlandei.Fintan O'Toole: Fără îndoială, 2021 va servi drept an de pauză și reflecție pentru a privi înapoi și înainte. Este încă devreme, dar un referendum de unificare va fi inevitabil în următorii zece ani, din cauza evoluției demografice în sine și din cauza circumstanțelor politice (este o posibilitate admisă în Acordul din Vinerea Mare).Fintan O'Toole: Campania Vote Leave, condusă de cei care ocupă acum Downing Street, a știut să exploateze foarte bine această victimizare și le-a oferit britanicilor acel cocktail toxic, acel amestec de complex de superioritate și sentimentul că sunt maltrataţi. UE are multe defecte și ar trebui să profite de Brexit pentru a se reforma în profunzime, dar nu este "opresorul" din fanteziile britanice.Fintan O'Toole: Boris și-a arătat deja tendințele autoritare, intimidând BBC și presa, dând drumul la Curtea Supremă ... Proiectul său "Recuperarea controlului" este o hegemonie totală, acum că are majoritate absolută și când Parlamentul a ajuns să joace un rol secundar. Boris a reușit să mobilizeze naționalismul englez, dar, în adâncurile sale, el nu este un naționalist, ci un oportunist, care aparține aceleiași elite Oxbridge pe care Partidul Conservator o hrănește de zeci de ani.