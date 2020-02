China: Medicul care a devoalat mușamalizarea epidemiei SARS de către guvernul chinez, în arest la domiciliu

Soarta doctorului Jiang Yanyong, în vârstă de 88 de ani, un general pensionat al Armatei Republicii Populare Chineze, a ieşit la iveală după ce doctorul Li Wenliang, cel care a demascat epidemia de coronavirus, a murit vineri, la vârsta de 34 de ani Oficialii au întrerupt legăturile lui Jiang cu cei din exterior şi i-au restricţionat deplasările după ce acesta a adresat o solicitare de reexaminare a mişcării pro-democraţie din Piaţa Tiananmen, din 1989, potrivit unui prieten apropiat.Soţia sa, Hua Zhongwei, a confirmat că fostul general este închisă în propria locuinţă. „Nu are voie să ia legătura cu cei din afară. Stă în casă. Nu are nicio metodă de comunicare cu restul lumii”, a spus femeia. „Starea lui de sănătate nu este bună. Nu are nici o stare mentală foarte bună. Nu este bine deloc”, a adăugat Hua Zhongwei.Totodată, femeia a mai spus că soţul ei a suferit de pneumonie şi a fost tratat la un spital, anul trecut. „Îmi pare rău, nu pot să spun mai multe”, a afirmat femeia, potrivit sursei citate.Jiang a primit tratament într-un spital militar din Beijing, aceeaşi instituţie în care a lucrat timp de peste 60 de ani. Fostul chirurg era intens păzit, iar familia acestuia nu avea voie să-l viziteze. Jiang a devenit la un moment dat agitat şi a primit tratament medicamentos, ceea ce ar fi dus la pierderea severă a memoriei, a spus un prieten.Bărbatul a devenit erou naţional după ce a dezvăluit faptul că Guvernul chinez a muşamalizat epidemia SARS din 2003, dar Jiang a fost apoi reţinut şi forţat să se supună unor „sesiuni de spălare a creierului” după ce a solicitat Guvernului din China să recunoască mişcarea studenţilor din 1989 drept una patriotică.