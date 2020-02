Actorul Orson Bean a murit la vârsta de 91 de ani, lovit de două autoturisme

Orson Bean in 2016

Bean era căsătorit de 27 de ani cu actriţa Alley Mills, cunoscută pentru serialul de comedie „The Wonder Years”. Perechea apăruse recent într-o piesă numită „Bad Habits”. Potrivit relatărilor, Mills se afla la faţa locului atunci când Bean a murit.





Poliţia din Los Angeles a declarat pentru ABC News că un pieton traversa Venice Boulevard atunci când a fost lovit de o maşină şi a căzut.Persoanele aflate în apropiere au încercat să-l avertizeze pe un al doilea şofer, a cărui maşină se apropia, dar şi acesta a lovit pietonul. Poliţia susţine că a doua coliziune i-a fost fatală actorului.Poliţia nu a identificat pietonul, însă un prieten al actorului, martor la accident, a confirmat pentru Eyewitness News că pietonul decedat este Bean.Vedeta a apărut în peste 100 de filme şi episoade TV, pe parcursul unei cariere care a durat peste şase decenii.Actorul a jucat în pelicule precum „Being John Malkovich” şi „Miracle on 34th Street”, dar şi în seriale ca „Modern Family” şi „The Bold and the Beautiful”.Bean a fost una dintre vedetele serialului „Desperate Housewives” între 2009 şi 2012 şi a făcut parte din distribuţia peliculei „The Equalizer 2”, în 2018.