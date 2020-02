Twitter anunţă că Facebook şi conturile de Messenger au fost atacate de hackeri

Twitter a confirmat vineri că au fost atacate cibernetic conturile oficiale de Twitter ale gigantului de socializare Facebook Inc și platforma sa Messenger, relatează Mediafax, citănd Reuters.Un purtător de cuvânt al Twitter a transmis într-un comunicat că este vorba de o platformă terţă care a atacat cibernetic conturile.„De îndată ce am fost informați despre această problemă, am blocat conturile compromise și lucrăm îndeaproape cu partenerii noștri de la Facebook pentru a le restabili”, a declarat purtătorul de cuvânt al Twitter.Contul executivului Twitter Inc, Jack Dorsey, a fost spart de hackeri în luna august, permițând unei persoane neautorizate să trimită tweet-uri publice, inclusiv insulte rasiale și injurii adresate celor 4 milioane de urmăritori ai acestuia, înainte ca Twitter să-i securizeze contul.