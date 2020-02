Cazurile de coronavirus s-au triplat peste noapte pe un vas de croazieră

Vasul de croazieră The Diamond Princess este ancorat în în largul coastelor din zona Yokohama, în apropriere de Tokio, având un echipaj de 1.045 de oameni și 2.666 pasageri la bord, conform CNN Nava a fost pusă în carantină începând de marți, aceasta urmând să dureze 14 zile.Aceasta este una dintre cele trei nave de croazieră din Asia care și-a înterupt voiajul din cauza izbucnirii epidemiei de coronavirus. O a doua navă este sub carantină, în docurile din Hong Kong, iar a treia se află în Marea Chinei de Est.Pe The Diamond Princess numărul cazurilor s-a triplat peste noapte, de la 20 la 61 îmbolnăviri.Pasagerii infectați trebuie să stea în cabinele lor 23 de ore pe zi, fiind lăsăți la aer o oră pe zi, sub atentă supraveghere, purtând masca și la distanță de ceilalți pasageri.