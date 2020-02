Un politician german ar putea câștiga peste 93.000 de euro pentru o singură zi de mandat

Conform RND (Editor Network Germany), suma a fost confirmată de oficialii din landul Turingia.

Thomas Kemmerich, politician al Partidului Liber-Democrat (FDP), a demisionat din funcţia de premier al landului german Turingia după ce a provocat un scandal politic, în contextul în care a obținut victoria cu susţinerea formaţiunii de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), evitată de toate partidele din Germania.

Cancelarul Angela Merkel a spus că alegerea acestuia este "de neiertat" și reprezintă "o zi proastă pentru democrație”. De asemenea, ea i-a cerut demisia noului premier.

Potrivit RND, premierul din landul Turingia are un salariu de bază de 16.617 de euro brut, plus o indemnizație de 766 de euro. Pentru că este căsătorit, Thomas Kemmerich are dreptul la o indemnizație de familie de 153 de euro pe lună, ducând suma totală la 17.537 de euro. Conform legii, cele 24 de ore pe care Kemmerich le-a petrecut în funcție și faptul că va fi premier interimar până la alegerea succesorului său îi permit acestuia să primească indemnizație pentru o lună întreagă.

Potrivit legii din landul Turingia, el va avea dreptul să primească această indemnizație pentru o perioadă de tranziție de cel puțin șase luni. Astfel, în total, scurtul mandat al fostului premier ar putea să îi aducă acestuia 93.004 de euro.