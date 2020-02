Ciudatul caz al Indoneziei: A patra țară ca populație din lume, ce are legături strânse cu China, nu a raportat niciun caz de coronavirus. Posibilele explicații

Aproape 640 de oameni au murit, iar numărul infecțiilor a trecut de 31.000, cele mai multe fiind consemnate în China. Totuși, numeroase cazuri au fost raportate în țări din Asia, Europa și America de Nord.

Până la acest moment, Indonezia a spus că nu are niciun caz confirmat de coronavirus, iar cei 238 de oameni evacuați din Wuhan nici nu au prezentat vreun simptom, dar nici nu au fost testați.Mai mulți cercetători de la Universitatea Harvard au analizat fluxul de pasageri care a plecat cu avionul din Wuhan spre diferite părți ale lumii și a descoperit că cifrele oferite de Indonezia (0 cazuri) și Cambodgia (1 caz) sunt sub ceea ce era de așteptat. Studiul, publicat rapid pentru a îmbunătăți cunoștințele despre epidemie, amplifică temerile privind cazurile deidentificate de coronavirus.De asemenea, cercetarea realizată de Harvard sugerează că numărul de cazuri înregistrate oficial în Thailanda, 25, este mai mic decât s-ar fi așteptat.Profesorul Ian Mackay, virusolog la University of Queensland, spune că toate cazurile nedescoperite pot deveni noi focare ale epidemiei: ”Prin contactele apropiate cu familia, prietenii și colegii de muncă aceștia pot fi infectați, creându-se mici focare de infecție”. Să sperăm, a adăugat MacKay, că oamenii vor merge la doctor dacă sunt bolnavi, iar apoi vor fi plasați în carantină după ce se va vedea unde au călătorit.Mai multe articole de presă au pus sub semnul întrebării capacitatea Indoneziei, a patra cea mai populată țară din lume, de a testa prezența virusului, deși ministrul indonezian al sănătății a declarat miercuri că are tot ce este necesar.Indonezia, beneficiara unor semnificative investiții chineze, se bazează masiv pe turiștii din China. De asemenea, cetățenii cu dublă cetățenie sino-indoneziană reprezintă aproximativ 3% din populație.În plus, există îngrijorări în privința câtorva mii de turiști chinezi, inclusiv 200 din Wuhan, care ar fi blocați pe Insula Bali după ce zborurile directe către China au fost interzise de Indonezia. Niciunul dintre turiști nu prezintă simptone, spun autoritățile, și nu sunt în carantină.Cetățenii evacuați din Wuhan, însă, rămân sub observație într-o bază militară de pe izolata insulă Natuna, ai cărei locuitori au protestat contra prezenței lor.