Medicul chinez care a încercat să avertizeze cu privire la noul coronavirus a murit din cauza virusului

Potrivit presei locale, oftalmologul Li Wenliang a murit joi din cauza coronavirusului.

Medicul a fost convocat de poliţie după ce a încercat să avertizeze cu privire la noul coronavirus în decembrie.

El a trimis un mesaj unor colegi medici, într-un forum online, pe 30 decembrie, iar câteva zile mai târziu el a fost convocat de Biroul Securităţii Publice, pentru a semna un document în care era acuzat de ”comentarii false”.

Doctorul Li Wenliang era una dintre cele opt persoane din Wuhan anchetate cu privire la ”răspândire de zvonuri”.

