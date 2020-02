VIDEO Turcia: Bilanțul celor două avalanșe de săptămâna aceasta a crescut la 41 de morți

Două avalanșe care au avut loc la o zi distanță una de alta, marți și miercuri, în estul Turciei a lăsat în urmă 41 de morți, potrivit unui nou bilanț de joi. Mulți dintre cei decedați erau persoane care s-au dus miercuri să scoată de sub nămeții de zăpadă oamenii care fuseseră surprinși de avalanșă în prima zi, relatează AFP.

Marți seară, o primă avalanșă s-a produs în Bahçesaray, în provincia Van, surprinzând un microbuz care transporta 15 pasageri. Cinci persoane au murit, iar opt au fost rănite în timp ce două persoane au fost date dispărute.

După dezastru, aproximativ 300 de persoane, printre care erau și simpli civili, au ajuns la fața locului să încerce să găsească supraviețuitori. O a doua avalanșă a avut loc miercuri la prânz, în timp ce se derulau operațiunile de căutare și salvare.

Agenția guvernamentală pentru situații catastrofice a spus miercuri că 33 de persoane, inclusiv mulți salvatori, au fost omorâți în cea de-a doua avalanșă, aducând bilanțul morților celor două avalanșe la 38.

Joi, Agenția a publicat un nou bilanț de 41 de morți, după recuperarea a altor trei corpuri de la fața locului.

Cercetările continuă pentru a găsi două persoane date dispărute.

8 #rescue workers in #Turkey's eastern Van province have been killed after they were hit by an #avalanche while searching for victims hit by earlier avalanche pic.twitter.com/V3UP9FCpvo