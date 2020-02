Scoția: Ministrul Finanțelor demisionează, după ce a fost acuzat că a hărțuit un adolescent

Potrivit ediției scoțiene a tabloidului The Sun, Derek Mackay, 42 de ani, unul dintre membrii marcanți ai partidului naționalist scoțian (SNP), a contactat pe Instagram un adolescent de 16 ani pe care nu îl cunoștea. I-a trimis 270 de mesaje pe rețelele sociale în șase luni, din august 2019.În aceste mesaje, i-ar fi spus că este "drăguț" și l-ar fi invitat la cină, fără a se opri când adolescentul i-a spus câți ani are. Mama acestuia din urmă a dat alerta."Îmi asum întreaga responsabilitate a acțiunilor mele. Am reacționat stupid și sunt sincer dezolat", a afirmat Derek MacKay, într-un comunicat.Acesta a precizat că și-a prezentat demisia "cu efect imediat" miercuri seara, într-o discuție cu premierul scoțian Nicola Sturgeon, care a acceptat-o."Comportamentul său nu este la înălțimea standardelor cerute pentru un ministru", a comentat lidera partidului naționalist, în Parlamentul scoțian, afirmând că nu a auzit de acuzații decât miercuri seara.Ea a precizat că Derek Mackay a fost suspendat din SNP "în așteptarea unei anchete mai aprofundate".Prezentat drept favorit la succesiunea lui Nicola Sturgeon, Derek Mackay și-a dezvăluit homosexualitatea în 2013, când s-a separat de soția sa, cu care are doi copii, potrivit The Sun.