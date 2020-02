Lucian Bode: Prioritatea zero este ca cei aflați în trafic să ajungă în siguranță la destinație

„Prioritatea noastră zero este ca cei aflați în trafic să ajungă în siguranță la destinație. Pentru ca acest lucru să se întâmple trebuie ca tot ce am pregătit să funcționeze ca la carte. Cei care nu își vor face treaba indiferent de poziția pe care o ocupă vor răspunde!”, spune Lucian Bode, ministrul interimar al Transporturilor. Miercuri a avut loc, la sediul Ministerului, ședința Comandamentului Central de Iarnă care funcționează la nivelul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC). În condițiile avertizărilor meteorologice emise de către Administrația Națională de Meteorologie, reprezentanții unităților MTIC membre ale Comandamentului au precizat că dispun de resursele umane și materiale care sunt necesare pentru asigurarea desfășurării traficului în condiții de iarnă, potrivit unui comunicat remis Mediafax.Pentru a evita blocarea circulației în perioada 5-6 februarie 2020, între orele 22.00-08.00 nu vor fi programate trenuri de marfă pe zona Dobrogei, mai spune Ministerul Transporturilor în comunicat. Pentru asigurarea desfășurării în condiții de iarnă a traficului aerian necesarul de materiale, utilaje și personal este asigurat, iar pe aeroporturile aflate sub autoritatea Ministerului vor fi întreprinse acțiunile necesare pentru ca pasagerii să ajungă în condiții de siguranță la destinație, mai arată Ministerul.În cazul navigației pe Dunăre autoritățile sunt pregătite pentru a interveni pentru spargerea banchizelor de gheață. Prognoza meteorologică nu prevede ca în perioada imediat următoare, pe Dunăre, să apară fenomenul de îngheț. În ceea ce privește navigația în porturile maritime și pe canalele navigabile, vor fi luate măsurile specifice în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.„De la prima ședință a Comandamentului pe care am convocat-o v-am spus că preocuparea noastră zero este siguranța românilor. Aștept de la voi maximă implicare astfel încât să nu ne confruntăm cu situații critice. Știm fiecare ce avem de făcut și astfel nu vom avea probleme. Toate comandamentele regionale sunt funcționale. Există un sistem eficient de monitorizare a stocurilor și utilajelor. Comunicarea între dumneavoastră și cei pe care îi coordonați trebuie să fie rapidă și eficientă. Nu voi admite nicio bâlbâială sau vreo întârziere deoarece acestea pot afecta în orice moment viețile oamenilor. Vreau să aveți o comunicare continuă cu cetățenii pentru ca toți cei interesați să aibă toate informațiile necesare. Să știe dacă un drum este închis sau dacă este vreo întârziere la trenuri. Sper ca situațiile cu participanți la trafic blocați de troiene să nu se întâmple dar dacă avem astfel de cazuri să interveniți cu celeritate. Tot așa cei care călătoresc cu trenul trebuie să aibă confortul necesar. Dacă veți avea o situație neprevăzută sper că ați luat toate măsurile pentru ca oamenii să nu stea blocați cu orele în vreo pustietate. Vă spun de pe acum ca să fie foarte clar: cine nu este în stare să își coordoneze oamenii și resursele se va duce acasă. Fără excepție”, a mai spus Lucian Bode, ministrul interimar Transporturilor.