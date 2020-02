VIDEO Accident aviatic în Turcia. Un avion a ieșit de pe pistă la aterizare și s-a rupt în două / Mai multe persoane ar fi rănite - UPDATE

Imagini distribuite de mass-media turcă arată că avionul s-a rupt în două, iar unii dintre pasageri sunt evacuați.

Fuselajul aeronavei, care aparține companiei Pegasus, s-a rupt în două și a luat foc după ce a ieșit de pe pista aeroportului internațional Sabiha Gökçen din cauza ploii puternice la Istanbul.

Potrivit ministrului turc al Transporturilor, Cahit Turhan, unii dintre pasageri sunt răniți.

Turhan a spus că avionul, care decolase din Izmir, avea la bord 177 de pasageri și șase membri ai echipajului.

A Pegasus airlines aircraft has crashed off the end of the runway at Istanbul airport #Turkey #Istanbul pic.twitter.com/o98TuYQ5R9